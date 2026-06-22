Інтерфакс-Україна
Культура
10:45 22.06.2026

"єКнигу" для батьків новонароджених навряд чи запустять з 1 липня, але в 2026р. вона має запрацювати, – заступниця міністра культури

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"єКнигу" для батьків новонароджених навряд чи запустять з 1 липня, але в 2026р. вона має запрацювати, – заступниця міністра культури
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що програму "єКнига" для батьків новонароджених навряд встигнуть запустити з 1 липня, але в 2026 році вона має запрацювати.

"Ми працюємо над тим, щоб це запрацювало якомога швидше. І сьогодні зміни до закону ще очікують на голосування. Я дуже вдячна гуманітарному комітету Верховної Ради, тому що вони роблять дуже багато для того, щоб ці правки рухалися. Втім, не впевнена, що ми встигнемо саме до 1 липня. Але точно хочемо цього року запустити "єКнигу" для батьків новонароджених", – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про терміни запуску програми "єКнига" для батьків новонароджених.

Щодо раніше анонсованої ідеї розширення вікового діапазону "єКниги" на молодих людей до 22 років, заступниця міністра зазначила, що відомство рухається етапами, і це зумовлено тим, що є обмеження державного бюджету.

"Є категорії громадян, які можуть претендувати на "єКнигу", і ми обрали передусім батьків новонароджених на цьому етапі. Це також має в собі ідею промоції читання. Бо якщо в тебе з’являються кошти, які ти можеш витратити лише на книжки, ти, як правило, так і робиш. І згодом у житті дитини з’являється книжка з історією – книжка, яку батьки купили саме тому, що народилося немовля. І ми розуміємо, наскільки це критично важливо сьогодні, тому що насправді дуже складно інтегрувати в читацькі практики людей, у яких книжка з дитинства була відсутня в їхньому просторі", – розповіла вона.

Що стосується пропозиції керівниці Українського інституту книги (УІК) Олександри Коваль щодо поширення програми "єКнига" на дітей шкільного віку, Лаюк зазначила, що "це точно хороша тема для розробки".

"Коли ми говоримо про ті категорії, які ви зараз озвучуєте, з кожної з них можна робити дуже цікаві проєкти. Але ідея в тому, щоб давати людям можливість обирати. Саме тому можна говорити і про інші категорії, які, насправді, закладали народні депутати в закон. Вони всі дуже важливі і потребують уваги. Інша справа, що не всі можна одразу запустити єдиною хвилею", – додала заступниця.

Серед іншого, коментуючи заяви УІК, що розвиток книжкової галузі може посприяти встановленню ставки 50% "Нацкешбеку" на книжки, Лаюк заявила, що дуже важливо говорити про читацьку інфраструктуру цілісно.

"Ми не можемо говорити лише про варіанти вливання державних коштів у сферу, тому що сьогодні це питання дуже часто стосується оборонного і безпекового бюджету країни. Ми маємо міркувати про ті важелі, які дозволять нам дійсно ефективно підтримувати сферу", – додала вона.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

22 січня 2026 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

В лютому віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна анонсувала запуск в 2026 році програми "єКнига" для батьків новонароджених, розширення вікового діапазону на молодих людей до 22 років.

У кінці травня Бережна заявила, що реалізація програми "єКнига" для батьків новонароджених залежить від прийняття Верховною Радою закону. У свою чергу заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук виказала сподівання на розгляд законопроєкту (№14391) в першому читанні в червні.

В.о. директорки Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявила, що програма "єКнига" працювала б значно ефективніше, якби її поширити на дітей шкільного віку.

Теги: #єкнига #лаюк_богдана

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