Інтерфакс-Україна
Культура
10:15 22.06.2026

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні складно говорити про фіксовану ціну на книги в Україні

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Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні складно говорити про фіксовану ціну на книги в Україні
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що регульована ціна на книжки є дуже хорошою ідеєю для опрацювання і спроби зрозуміти, як це можна адаптувати на українському ринку.

"В Україні ця тема є викликовою (ціни на книги – ІФ-У), тому що не раз і не два активні гравці ринку піднімали питання, наприклад, фіксованої ціни на обкладинці. Це типова практика для більшості європейських країн, яка дозволяє уніфікувати доступність книжки і гарантує, що вона в будь-якій книгарні коштуватиме однаково. В Україні про це сьогодні говорити складно через постійне зростання цін і коливання валюти", – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, дуже багато сировини, зокрема папір, українські видавці купують за кордоном, і з огляду на це складно передбачити ціну книжки в розрізі одного-двох років, що приблизно є життєвим циклом одного накладу.

"Тому, мені здається, до цієї теми слід підходити дуже обережно, особливо коли йдеться про державне регулювання цін на книжки", – зауважила вона. 

На запитання, чи планується ініціювання в Україні закону про єдину ціну на книги, про що часом говорять видавці і книгарі, заступниця міністра зазначила, що наразі готового рішення немає.

"Ми про це говоримо всередині, але якогось готового рішення немає. Коли я говорю з книжковими аналітиками, вони звертають мою увагу на те, наскільки швидко змінюються ціни на книжки сьогодні. Згадайте, скільки коштувала книжка навіть не у 2022-му, а у 2023-му році, і скільки вона коштує сьогодні. Мені здається, що зміни разючі. І це означає, що нам потрібен регуляторний механізм, який враховуватиме цю динаміку змін. На цей момент він точно не готовий", – додала вона.

Що стосується можливого запровадження такого регулювання в майбутньому, на думку Лаюк, тут має висловитися сама сфера і, можливо, домовитися про власні правила регулювання ціни та максимальну дозволену знижку.

"Адже не лише держава через закон може регулювати ці питання – сфера теж може домовитися про власні правила гри, які за потреби легалізує держава. Втім, я думаю, що регульована ціна – це  дуже хороша ідея для опрацювання і спроби зрозуміти, як це можна адаптувати на нашому ринку. Бо дійсно є гравці різного розміру, і вони можуть дозволяти собі різні маркетингові механізми, а є хтось менший і нішевий. Але для нас важлива різноманітність у державі. З огляду на це, ми хочемо бачити малих книгарів і малих видавців, які будуть експериментувати й робити щось свіже. І зберегти простір для них можна лише тоді, коли вони розуміють, що у них теж буде життєздатна фінансова модель", – зазначила заступниця.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством. Зокрема, в цьому контексті обговорювалося питання необхідності єдиної роздрібної ціни, що дозволить надати рівні умови малим та великим гравцям.

Теги: #книговидавництво #лаюк_богдана #ціни #книжки

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