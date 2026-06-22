Інтерфакс-Україна
Культура
09:43 22.06.2026

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні в Україні бракує літературних премій

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Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні в Україні бракує літературних премій
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що літературні премії є одним із дуже дієвих способів впливати на формування читацьких смаків, але в Україні їх наразі бракує.

"Насправді так є в усіх країнах. І сьогодні всюди в топах – роментезі та дарк-фентезі: це дух часу. Люди намагаються втекти від реальності й потрапити в інший, уявний світ, який пропонує, приміром, фантастична література… Мені здається, варто поміркувати над тим, як формуються ТОПи та хто може на них впливати: як на це впливають гравці ринку і як на це може впливати держава. Один зі способів такого впливу – це, наприклад, престижні літературні відзнаки. Ми всі стежимо за Букерівсьою премією, яка є однією з найпрестижніших відзнак в англомовному світі", – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про читацькі вподобання українців.

Вона зауважила, що коли книжка потрапляє до довгих, а потім до коротких списків, наприклад, Букерівської премії і зрештою перемагає, це шалено впливає на продажі.

"І це те, що ми називаємо "високою полицею". Мені здається, нам варто міркувати про те, як формується читацька інфраструктура і як ми можемо впливати на неї – як Міністерство культури України, а також як книгарні, видавці, культурні центри та міста. І літературні премії є одним із дуже дієвих способів впливати на формування таких ТОПів", – додала заступниця міністра.

На запитання, чи вистачає в Україні літературних премій, Лаюк заявила, що, на її думку, сьогодні в Україні таких премій бракує.

"Насправді в Україні є дуже багато літературних премій. Але питання в тому, як вони впливають на дискурс, чи впливають вони на продажі, чи дають автору впізнаваність, славу і гроші. На мою думку, сьогодні в Україні таких премій бракує. І коли ми подивимося на досвід країн Європейського Союзу, то побачимо, що є державні й недержавні премії, національні премії, а також премії регіонів і міст", – зазначила заступниця. 

Як приклад вона навела премію "Ангелус" у Вроцлаві для літератури Центральної та Східної Європи, яку у різні часи отримували і українські автори: Юрій Андрухович,  Оксана Забужко, Сергій Жадан і Катерина Бабкіна.

"Премії виконують дуже різні функції для літератури. Але письменникова премія має дати автору зупинитися і поміркувати: що він чи вона хоче написати далі. Бо справді видатні романи не з’являються випадково. Вони не з’являються, коли письменник пише їх о третій ночі у перші вільні п’ять хвилин за добу. Для видатної книжки потрібен простір. І ми повинні і як країна, і як культурна сфера створювати простір для того, щоб українські письменники могли писати нові видатні книжки", – вважає Лаюк.

Як відомо, в Україні, серед інших, існують такі літературні премії: Національна премія України імені Тараса Шевченка, Книга року BBC, Коронація слова, Премія імені Юрія Шевельова, Премія імені Лесі Українки, Премія імені Павла Тичини, Премія імені Максима Рильського та деякі інші.

Теги: #лаюк_богдана #літературні_премії

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