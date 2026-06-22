Інтерфакс-Україна
Культура
09:15 22.06.2026

Досягти показника, де кожен українець читатиме хоча б одну книжку на рік, не можна, вважає заступниця міністра культури Лаюк

3 хв читати
Досягти показника, де кожен українець читатиме хоча б одну книжку на рік, не можна, вважає заступниця міністра культури Лаюк
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що досягти показника, де кожен українець читатиме хоча б одну книжку на рік, не можна, але треба працювати над присутністю книжки в усіх життєвих просторах українця.

"Ми щойно завершили якісне дослідження читання, щоб зрозуміти, як залучати нових читачів до книжок. І це лише перший етап. Другим етапом стане масштабне національне кількісне дослідження. Ми хочемо охопити всі регіони України, населені пункти різного розміру та з’ясувати, що, як і скільки читають українці. Тому я сподіваюся, що вже невдовзі ми матимемо свіжі й актуальні дані, які дадуть нам відповідь на це питання з кількісної точки зору. Коли ж говорити про те, скільки потрібно читати, то в мене немає відповіді на це питання", – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про бажаний рівень залученості українців до читання.

На її думку, все залежить від того, як людина читає, і чи робить це якісно, тобто чи отримує від читання задоволення, інформацію або емоції, незалежно від кількості книжок.

"Я думаю, що в різних українців за різних обставин читацькі практики дуже різняться. Але все залежить від того, чи приносить книжка задоволення в їхнє життя", – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи можна досягти показника, де кожен українець читатиме хоча б одну книжку на рік, заступниця міністра зауважила, що, на її думку, не можна.

"Думаю, що ні. Ми не можемо зробити так, щоб кожен прочитав, я не знаю, новинку Ілларіона Павлюка. Хоча чи хотілося б цього? Звісно, хотілося б. Тому що це чудовий детектив: хороший сюжет, він розважає і водночас дозволяє подумати про важливе. Тому я б міркувала не категоріями тотального охоплення, а радше присутності книжки в житті українця в усіх його просторах", - заявила Лаюк.

Вона зазначила, що згадане дослідження показало, що одна з головних перепон для читачів полягає в тому, що книжка як така присутня далеко не в усіх наших публічних просторах, і це те, що потрібно змінювати.

"Тому що присутність книжки, так само як і присутність реклами продуктів харчування чи косметики, впливає на наше сприйняття. Ми починаємо вважати її чимось звичним, а отже – чимось таким, з чим варто взаємодіяти", – додала заступниця.

Як повідомлялося, дослідження інструментів залучення читачів книжок в Україні, яке презентоване Мінкультури в кінці травня, показало, що основним бар’єром до читання є відсутність читацької звички і середовища, в якому книжка є частиною повсякденного життя, а не ціна чи відсутність часу. Зокрема, серед ключових висновків дослідження: основний бар’єр для читання – не ціна і не брак часу, а відсутність сформованої звички; повернення до читання рідко є усвідомленим рішенням – найчастіше це рекомендація від знайомого, відвідування книгарні або зміна обставин; після повернення нові читачі одразу демонструють високу активність – близько десяти книжок у перший рік.

В іншому дослідженні, яке також було презентоване Мінкультури в травні, на запитання про кількість прочитаних книг в 2025 році, 45% респондентів відповіли, що прочитали більше трьох книг, з них 20% – 3-4 книги і 25% – 5 і більше книг, 35% – прочитали 1-2 книги за рік, а 15% зазначили, що не прочитали жодної книги за рік.

Теги: #лаюк #мінкультури #читання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 22.06.2026
Заступниця міністра культури Лаюк: Нам дуже потрібне повноцінне дослідження українського книжкового ринку

Заступниця міністра культури Лаюк: Нам дуже потрібне повноцінне дослідження українського книжкового ринку

09:24 22.06.2026
В Мінкультури обговорюють з місцевою владою перспективи відновлення музею в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко

В Мінкультури обговорюють з місцевою владою перспективи відновлення музею в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко

09:53 18.06.2026
Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

17:09 17.06.2026
Мінкультури: 466 музеїв уже працюють із Реєстром Музейного фонду, система містить понад 122 тис. експонатів

Мінкультури: 466 музеїв уже працюють із Реєстром Музейного фонду, система містить понад 122 тис. експонатів

10:15 12.06.2026
На популяризацію читання в Україні виділяють лише 7 млн грн на рік – Коваль

На популяризацію читання в Україні виділяють лише 7 млн грн на рік – Коваль

18:44 11.06.2026
Заступниця міністра культури Лаюк: Читання все ще продовжує бути чудовою розвагою

Заступниця міністра культури Лаюк: Читання все ще продовжує бути чудовою розвагою

16:24 11.06.2026
Мінкультури: Зусилля треба концентрувати на першому контакті людини з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії

Мінкультури: Зусилля треба концентрувати на першому контакті людини з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії

22:10 10.06.2026
Кабмін призначив Філевську заступницею міністра культури

Кабмін призначив Філевську заступницею міністра культури

10:55 09.06.2026
Мінкультури затвердило місію, бачення, цінності та стратегічні цілі відомства

Мінкультури затвердило місію, бачення, цінності та стратегічні цілі відомства

10:27 09.06.2026
Мінкультури: історична будівля на вул. Вел. Васильківська в Києві не підлягає занесенню до Держреєстру пам'яток

Мінкультури: історична будівля на вул. Вел. Васильківська в Києві не підлягає занесенню до Держреєстру пам'яток

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

ОСТАННЄ

Заступниця міністра культури Лаюк: Важливо, щоб у момент трибуналу проти Росії у книгарнях Гааги були українські книжки

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

SWEET.TV презентував Destination X - міжнародний проєкт про подорожі та культурну спадщину

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Стали відомі переможці п’ятого фестивалю Миколайчук OPEN

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

"єКнигу" для батьків новонароджених навряд чи запустять з 1 липня, але в 2026р. вона має запрацювати, – заступниця міністра культури

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні складно говорити про фіксовану ціну на книги в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА