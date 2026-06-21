На "Тисячовесну" подалися фільми про Харлан, Лобановського, Вірського, Івасюка і родину Терещенків

Фото: Мінкультури

На програму підтримки культурного продукту "Тисячовесна" в категорії "Ігрові фільми та серіали" подалося багато різноманітних проєктів про відомі постаті, спорт, історичні події і війну.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. В категорії "Ігрові фільми та серіали" було подано 449 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань кіно опублікувало перелік із 404 учасників допущених до другого етапу мистецького конкурсу.

Зокрема, ТОВ "ЕФ ФІЛМЗ" хоче заняти фільм "Фехтувальниця. Головний поєдинок" про життєвий шлях української фетхувальниці Ольги Харлан, кульмінацією якого має стати її протистояння спортивній системі під час війни, коли вона на Олімпіаді в Парижі відмовляється потиснути руку суперниці з країни-агресора.

Також ТОВ "ТелеПростір Студіо" подалося на проєкт із фільмом, який розповідає про чотирьох українських шаблісток, які проходить шлях особистих та спортивних випробовувань, щоб на Олімпійських іграх-2024 здобути золото і показати незламність та силу українців.

Крім того, ТОВ "Хіроус кріейтів студіо" планує за державної підтримки зняти повнометражну спортивну драму "Лобановський", в якій йтиметься про перші видатні перемоги українського футбольного тренера Валерія Лобановського та його непростий професійний і особистий шлях до них.

В свою чергу, ТОВ "Основа фільм продакшн" представило фільм під назвою "Вірський", який розповідатиме про хореограф Павла Вірського, що в найстрашніші радянські часи репресій і Другої світової війни зміг створити перший український національний Ансамбль танцю і здобути йому всесвітнє визнання.

Також ТОВ "Пронто Фільм" подав на конкурс фільм про життя та творчість Володимира Івасюка – "Червона Рута".

Ще один проєкт від ТОВ "Ода фільм" – "Остання графиня" – є історичною драмою за мотивами реальних подій про графиню Наталію Уварову з роду Терещенків, яка на тлі Української революції 1917-1918 років, Першої світової війни та встановлення більшовицької влади втрачає все.

Серед іншого, ТОВ "І Еф пікчерс" подалося з фільмом "Мигдалеве дерево" (Badem Terek), яке розповідає як в консервативній кримськотатарській родині єдиний син робить камінг-аут.

Крім того, багато конкурсних заявок звертаються до таких тем як: повномасштабна війна; історії про українських військових та оборону України; Голодомор; Друга світова війна; Українська революціі 1917-1918 років; події Майдану; Чорнобильська катастрофа.

Експертне оцінювання триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.