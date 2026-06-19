Ліна Костенко зачитала культовий вірш "Крила" для бригади "Птахи Мадяра"

Фото: скрін із інстаграм відео А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Легенда української літератури Ліна Костенко записала авторське читання свого культового вірша "Крила" для бійців бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра". Відео оприлюднило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

У бригаді наголосили, що цей твір має для військових особливий зміст, адже розповідає про волю, свободу та силу духу — цінності, за які сьогодні воюють українські захисники.

"Для бійців бригади цей вірш особливий, адже в ньому мова про волю, яку дає людині небо. Про ті крила, які сьогодні нашу волю захищають", – зазначили військові.

У видавництві підкреслили, що слова Костенко були написані задовго до появи дронової війни, однак у сучасних реаліях набули нового символічного звучання.

Сьогодні "Крила" називають неофіційним гімном українських пілотів дронів та всіх, хто боронить країну з неба.

Як повідомлялося, у 2025 році Ліна Костенко презентувала свою першу за багато років поетичну збірку "Вітер з Марса". Під час презентації поетеса також показала одну зі своїх перших книжок, видану 68 років тому.