Ліна Костенко зачитала культовий вірш "Крила" для бригади "Птахи Мадяра"
Легенда української літератури Ліна Костенко записала авторське читання свого культового вірша "Крила" для бійців бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра". Відео оприлюднило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
У бригаді наголосили, що цей твір має для військових особливий зміст, адже розповідає про волю, свободу та силу духу — цінності, за які сьогодні воюють українські захисники.
"Для бійців бригади цей вірш особливий, адже в ньому мова про волю, яку дає людині небо. Про ті крила, які сьогодні нашу волю захищають", – зазначили військові.
У видавництві підкреслили, що слова Костенко були написані задовго до появи дронової війни, однак у сучасних реаліях набули нового символічного звучання.
Сьогодні "Крила" називають неофіційним гімном українських пілотів дронів та всіх, хто боронить країну з неба.
Як повідомлялося, у 2025 році Ліна Костенко презентувала свою першу за багато років поетичну збірку "Вітер з Марса". Під час презентації поетеса також показала одну зі своїх перших книжок, видану 68 років тому.