На "Тисячовесну" в музиці подалися проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артем Пивоваров, Марини Круть і Atlas Festival

Фото: Мінкультури

На програму підтримки культурного продукту "Тисячовесна" в категорії "Сучасна музика" подалося багато різноманітних проєктів, як дебютних так і від більш відомих на сьогодні виконавців і проєктів.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. В категорії "Сучасна музика" було подано 337 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти опублікувало перелік із 295 учасників допущених до другого етапу мистецького конкурсу.

Зокрема, серед конкурсантів можна побачити ТОВ "ГНС Компані" (GNS music company), яка подалася з проєктами ЕР для виконавиці Маші Кондратенко і створення альбому і кліпів для гурту Ziferblat.

Також на "Тисячовесну" подалося ТОВ "ЕНКО ЛТД" (музичний лейбл Enko) для створення оркестрової версії треків виконавця Carpetman.

Крім того, на конкурс подався виконавець Артем Пивоваров з проєктом запису оркестрових версій своїх пісень.

В свою чергу, продюсер Іван Клименко подався на "Тисячовесну" з проєктом створення симфонічного альбому народної музики у виконанні артистки Марини Круть.

Серед заявників також ТОВ "Клекіт рекордс" (Kickit Records ), які хочуть створити проєкт "Україна звучить: сучасна музика нового покоління", у межах якого планується створення музичних творів за участю артистів Victoria Niro, Білий Бо та BOTASHE.

Крім того, серед заявок створення альбомів для: FROLOV, Діля, The Nikas, Liona, CrazyBand, Розалі Номбре, Moris, Artur, Жгуччі, гурту "Фіолет", гурту "ОлІвЄ", гурту "Побутовий реп", гурту Stelsi, гурту "Мертвий півень", Мирослава Кувалдіна, Богдана Купера, Ванесси Абазі і багарьох інших виконавців і проєктів.

Крім того, на грантову підтримку подалося ТОВ "Твій найкращий фестиваль" (Atlas Festival) для створення "Громадської алеї" на фестивалі в 2027 році, а також для проведення благодійного донатного дня в рамках Atlas Festival – DonAtlas.

Експертне оцінювання триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.