Українську продюсерку Анну Яценко відібрали до міжнародної програми Producers LINK

Фото: фейсбук Українська кіноакадемія

Українська кінопродюсерка Анна Яценко стала учасницею міжнародної освітньої програми Producers LINK, яка об’єднує перспективних продюсерів дитячого кіно з різних країн світу, повідомила Українська кіноакадемія у Facebook.

"Для мене це не лише можливість отримати нові знання та контакти, а й шанс представити українське дитяче кіно в міжнародній професійній спільноті. Працюючи над фільмом “Тореодори з Васюківки”, дуже цінно бачити, що сьогодні дедалі більше уваги приділяється дитячому та сімейному контенту. Україна має сильні історії для молодої аудиторії, і я переконана, що вони можуть бути цікавими далеко за межами нашої країни", – зазначила Яценко.

Як повідомили в кіноакадемії, Яценко стала учасницею міжнародної програми Producers LINK, яку реалізують дві провідні європейські індустрійні платформи у сфері дитячого кіно – Young Horizons Industry у Варшаві та Cinekid for Professionals в Амстердамі.

Щороку до програми відбирають продюсерів, які працюють над розвитком дитячого кінематографа та мають потенціал для міжнародної співпраці.

Особливістю цьогорічного відбору стало те, що українську продюсерку запросили до участі безпосередньо організатори програми. Зазвичай кандидатів рекомендують національні кіноінституції або професійні організації.

У кіноакадемії зазначили, що прямий відбір є важливим визнанням професійного досвіду Анни Яценко на міжнародному рівні.

Producers LINK є однією з провідних європейських програм професійного розвитку для продюсерів, які працюють у сфері дитячого та сімейного кіно.