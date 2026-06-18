Куди піти на Івана Купала: добірка святкувань у Києві та на Київщині

Фото: eurofest.org.ua

Івана Купала - одне з найдавніших і найвідоміших народних свят в Україні, яке поєднує язичницькі традиції, народні обряди та український фольклор. Попри плин часу, купальська ніч із вінками, вогнищами, піснями та легендами про цвіт папороті продовжує збирати тисячі людей по всій країні.

Цьогоріч у Києві та Київській області заплановано десятки тематичних заходів - від автентичних народних гулянь і фольклорних фестивалів до концертів, лекцій, творчих майстер-класів та сучасних культурних подій.

Журналісти відділу культури інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" підготували добірку найцікавіших заходів, присвячених святу Івана Купала, які відбудуться у столиці та на Київщині найближчими днями.

20-21 червня - Купала у Витачеві (Київська область)

У селі Витачів відбудеться дводенне святкування з народними піснями, танцями та плетінням вінків. Організатори також підготували традиційні купальські обряди.

Вхід вільний.

20 червня — ТанцКультура (ВДНГ, павільйон КИТ)

Подія присвячена традиційній українській музиці та танцям. У програмі - народні танці, жива музика та знайомство з українською культурною спадщиною.

Вартість квитка: від 200 грн до 800 грн.

20 червня — культурно-музичний фестиваль Заграва»

У київському просторі «Культмотив» відбудуться концерти, танцювальні майстер-класи та виступи музичних гуртів.

Вартість квитка: 1300 грн.

20-21 червня — Esoteric Fest (ВДНГ)

Фестиваль поєднає живу музику, ярмарок, майстер-класи, лекції та благодійні активності.

Вартість квитка: 300 - 500 грн.

21 червня — Купала у Музеї просто неба

Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові проведе святкування з майстер-класами, ярмарком, фольклорними виступами та відтворенням традиційних обрядів.

Вартість квитка: 200 грн.

21 червня — лекція Сороміцький фольклор: мавки, упирі та Івана Купала

Лекція присвячена українській демонології, народним віруванням та традиціям купальської ночі.

Участь за вільний донат.

23 червня — майстер-клас із плетіння купальських вінків

У просторі Mama Manana учасників навчатимуть створювати традиційні купальські вінки.

Вартість участі: 1500 грн.

23 червня — Купайла в Мамаєвій Слободі

У програмі - ярмарок, виступи фольклорних колективів та вечірні святкові дійства.

Вартість квитків: 500 грн для дорослих та 100 грн для дітей.

23 червня — подія Віднайди себе

Організатори поєднали купальські традиції з йогою, етномузикою, бранчем та практиками самопізнання.

Вартість квитків: 900 грн

23 червня — концерт гурту FOLKULAKA

У Pepper’s Club відбудеться тематичний концерт до Івана Купала.

Вартість квитків: 390 - 890 грн

27 червня — Івана Купала на Трухановому острові

На гостей чекають плетіння вінків, народні традиції та вечір біля ватри.

Вхід — донат 200 грн.

28 червня — Купала в етнокомплексі Українське село

У селі Бузова відбудеться фольклорна програма за участю гурту ЯсноКрасно.

Вхід вільний.

28 червня — Івана Купала від студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

У програмі - квест, майстер-класи, плетіння вінків та традиційні посиденьки біля ватри.

Участь за донат.