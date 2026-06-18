Українські книжки витісняють перекладні, а читачі дедалі більше уваги приділяють якості видань - Стретович

Фото: фейсбук Світлана Стретович

Після початку повномасштабної війни український книжковий ринок суттєво змінився. Читачі дедалі частіше обирають українських авторів, уважніше ставляться до якості видань і все більше цікавляться книжками про український досвід. Водночас ціна книги залишається одним із ключових факторів при виборі покупки.

Про це журналістці відділу культури агентства "Інтерфакс-Україна" під час презентації першого українського перекладу автобіографії Агати Крісті розповіла засновниця та головна редакторка видавництва Stretovych Світлана Стретович.

За її словами, сьогодні найбільшим попитом користується саме український нонфікшн. Серед найуспішніших видань видавництва - книги режисера Антоніо Лукіча “Мої думки про кіно”, Інни Мірошниченко “Ми знайдемо свого Марселя”, біографія футболіста Олега Лужного “Без компромісів” та книга підприємниці Анни Завертайло “Солодкий-несолодкий бізнес”.

До числа стабільних бестселерів Стретович також відносить книги літературознавця Ростислав Семків “Як читати українських класиків”, “Як читати класиків” та “Як писали класики”.

Попри це, видавчиня наголошує: книжковий ринок залишається непередбачуваним, а успіх новинки неможливо гарантувати навіть за наявності великого інтересу аудиторії.

“Ми сподіваємося, що автобіографія Агати Крісті стане нашим бестселером. Але книжковий ринок завжди може здивувати: ти прогнозуєш одне, а читач обирає зовсім інше”, – зазначила вона.

На думку Стретович, одним із найпомітніших наслідків повномасштабної війни стало зростання інтересу до української культури, історії та сучасного українського досвіду. Це безпосередньо вплинуло і на книжковий ринок.

“Краще продаються українські книжки українського авторства. Після того, як російська книга фактично зникла з українського ринку, а інтерес до всього українського значно зріс, український продукт став набагато популярнішим”, – сказала вона.

Особливо відчутною ця тенденція є в сегменті нонфікшну. За словами видавчині, книги про український бізнес, кіно, сценаристику чи особисті історії часто не мають прямих аналогів на ринку, водночас попит на них залишається високим.

Разом зі зміною читацьких інтересів змінюються й вимоги до самих видань. Якщо раніше покупці насамперед звертали увагу на автора або тему, то сьогодні важливими є якість перекладу, папір, дизайн та загальне оформлення книги.

“Читачі дуже уважно стежать за якістю видання. Але водночас для них важлива і ціна. Ми часто чуємо: не робіть дороге оформлення чи кольорові зрізи, краще зробіть книжку доступнішою”, – розповіла Стретович.

Вона нагадала, що книга для більшості людей залишається не базовою потребою, а радше культурною інвестицією або способом дозвілля, тому економічна ситуація безпосередньо впливає на продажі.

Говорячи про майбутнє ринку, Стретович прогнозує подальше зростання інтересу до історичного та воєнного нонфікшну. На її думку, українське суспільство ще довго осмислюватиме досвід війни через літературу.

“Воєнний досвід ще багато років буде відображатися і в художніх романах, і в документалістиці, і в нонфікшні. Це процес, який тільки починається”, – переконана вона.

Позитивну динаміку книжкового ринку, за словами видавчині, підтвердив і цьогорічний Книжковий Арсенал. Однією з найпопулярніших новинок фестивалю стала автобіографія Агати Крісті, яка неодноразово закінчувалася на стенді видавництва.

“Ми постійно довозили нові примірники. Книга закінчувалася кілька днів поспіль, і попит був справді дуже високим”, – розповіла Стретович.

Серед інших хітів фестивалю вона назвала антологію Ростислава Семківа "Українська сучасна проза. 25 найкращих оповідань", яка також привернула значну увагу відвідувачів.

Підсумовуючи результати Арсеналу, видавчиня зазначила, що саме новинки стали головним магнітом для читачів і забезпечили видавництву значний потік відвідувачів.

“Для нас це був дуже хороший Книжковий Арсенал. Саме нові книги користувалися найбільшим попитом”, – сказала Стретович.

Таким чином, попри складну економічну ситуацію, українські читачі продовжують активно купувати книги, а найбільший інтерес викликають як видання про сучасний український досвід, так і знакові світові тексти, які вперше з’являються українською мовою.