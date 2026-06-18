В Україні презентували перший український переклад автобіографії Агати Крісті

Фото: Ольга Левкун

17 червня у книгарні “Сенс” на Хрещатику відбулася презентація першого українського перекладу автобіографії Агати Крісті - книги, яку письменниця створювала протягом 15 років і яку літературознавці називають одним із найважливіших текстів у її творчому доробку.

Як передає журналістка відділу культури агентства “Інтерфакс-Україна” з місця події, участь у презентації взяли засновниця та головна редакторка видавництва Stretovych Світлана Стретович, літературознавець і видавець Ростислав Семків та перекладачка Роксана Шевчук, які розповіли про роботу над першим українським виданням автобіографії Агати Крісті, особливості перекладу та значення книги для сучасного читача.

Текст: Ольга Левкун

“Шанувальники детективів часто говорять, що Агата Крісті була королевою жанру, але багато хто вважає її автобіографію найсильнішою книгою. Вона дає можливість зрозуміти її погляд на життя, людей і час, у якому вона жила”, – наголосила Стретович під час презентації.

Ідея видати автобіографію Агати Крісті українською мовою належить засновниці та головній редакторці видавництва Stretovych Світлані Стретович. За її словами, задум виник несподівано після однієї з книжкових презентацій.

“Мені просто ввечері спало на думку: а чи перекладена автобіографія Агати Крісті українською мовою? Я була переконана, що так. Але наступного дня ми почали перевіряти і виявилося, що українського перекладу немає. Тоді одразу почали шукати правовласників", – розповіла Стретович у коментарі агентству.

За словами видавчині, переговори щодо придбання прав тривали кілька тижнів. Процес ускладнювався тим, що детективи Агати Крісті в Україні вже багато років видає КСД, тому правовласники спершу з’ясовували, чи не планує чинний український видавець авторки випускати автобіографію.

Стретович зазначила, що видавництво свідомо обрало саме автобіографію, оскільки біографії та мемуари є одним із ключових напрямків його роботи.

“Нас цікавила саме автобіографія. Детективи ми не планували видавати, адже цим займається інший український видавець. Натомість біографічна література – це один із головних напрямів нашого видавництва, тому ця книга ідеально вписалася в нашу концепцію”, – сказала вона.

Стартовий наклад книги становив 3 тис. примірників. Видання налічує майже 800 сторінок, а його вартість наразі складає 750 грн. При цьому, за словами Стретович, реальна собівартість проєкту значно вища через великий обсяг перекладу та підготовчої роботи.

Окремою історією став пошук перекладача. За словами видавчині, команда шукала не лише професійного фахівця, а й людину, близьку за цінностями. Вирішальним став несподіваний збіг обставин, коли перекладачка Роксана Шевчук майже одночасно згадала в соціальних мережах одну з книг видавництва.

“Я сприйняла це як знак і одразу написала Роксані із пропозицією перекласти Агату Крісті. Вона погодилася”, – розповіла Стретович.

Перекладачка Роксана Шевчук в коментарі агенству розповіла, що робота над українським виданням тривала п’ять місяців. За її словами, переклад виявився значно складнішим, ніж звичайна робота з художнім текстом, адже йшлося не лише про передачу змісту, а й про відтворення голосу самої Агати Крісті.

“Технічно це зайняло п’ять місяців. Війна постійно перегукувалася і в книзі, і в особистому житті. Під час роботи загинув мій хрещений на Сумщині, а я саме перекладала розділи про Другу світову війну. У певний момент довелося взяти паузу”, – розповіла перекладачка.

За її словами, найбільше її вразила здатність письменниці зберігати оптимізм навіть після найважчих життєвих випробувань.

“У якийсь момент у житті Агати Крісті накопичилася величезна кількість втрат. Але навіть у найтемніші періоди вона не втратила віри в людей, почуття гумору та любові до життя. Саме це мене найбільше вразило”, – зазначила Шевчук.

Перекладачка переконана, що автобіографія актуальна і для сучасного українського читача, оскільки говорить про здатність людини проходити крізь кризи та починати все спочатку.

“Від цієї книги хочеться бути кращою людиною. Вона вчить не боятися мріяти, не ставити собі обмежень і продовжувати шукати себе незалежно від віку”, – сказала вона.

Літературознавець і видавець Ростислав Семків назвав книгу однією з найцікавіших автобіографій у світовій літературі.

“Це не лише історія життя відомої письменниці. Це історія успіху людини, яку сьогодні ставлять поруч із Шекспіром за популярністю та накладами. Тут можна побачити, як вона працювала над текстами, спілкувалася з видавцями, долала творчі кризи і вчилася писати”, – сказав Семків.