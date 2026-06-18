Інтерфакс-Україна
Культура
09:53 18.06.2026

Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

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Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва
Фото: Мінкультури

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва.

"Пропонуємо створити при Раді з питань підтримки підприємництва окремий Комітет з розвитку креативних індустрій. Повномасштабна війна продемонструвала, що український культурний продукт є важливим елементом національної стійкості, консолідації суспільства та протидії інформаційним і культурним впливам держави-агресора. Креативні індустрії є одним із найбільш динамічних секторів економіки, який формує додану вартість через інтелектуальний та творчий капітал", – цитує Бережну пресслужба за результатами участі в засідання Ради з питань підтримки підприємництва, у межах якого презентували проєкт Стратегії "Економіка майбутнього".

За її словами, на сьогодні у сфері креативних індустрій створено понад півмільйона робочих місць, а ткож цей сектор привабливий для молоді, а отже допоможе повертати українців і давати можливості для реалізації тим, хто залишається.

Очільниця Мінкультури наголосила, що необхідно створити належні умови для реалізації програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна".

"У післявоєнному відновленні України креативні індустрії мають стати повноцінним драйвером економічного зростання, створення робочих місць та посилення міжнародної конкурентоспроможності держави. Комітет з розвитку креативних індустрій стане постійним майданчиком для формування сучасної державної політики у цій сфері", – акцентувала Бережна.

Як повідомлялося, під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що повоєнна економіка України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною в Європейському Союзі, а завдання держави полягає не лише у відбудові країни, а й у проведенні масштабної економічної трансформації.

Теги: #креативні_індустрії #бережна #рада #мінкультури

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