Мінкультури опублікувало оновлений перелік експертів проєкту "Тисячовесна"

Фото: Мінкультури

Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік експертів програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна".

Зокрема, згідно з розпорядженням №574 від 15 червня перелік розширився на понад 50 експертів і наразі складається із понад 180 режисерів, продюсерів, музикантів, театральних діячів, художників і культурних менеджерів.

Так, в категорії "Ігрові фільми та серіали" до експертів додалися: директорка ТОВ "СФІЛЬМ" Анастасія Чичмаренко, продюсерка, екс-директорка ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз, ексголовна продюсерка серіального виробництва телеканалів ICTV та ICTV2 Ірина Храновська, заслужений діяч мистецтв України, член Української кіноакадемії Андрій Халпахчі, режисер, сценарист, шоуранер Артем Литвиненко, засновник Мистецької агенції "Мантикора" Віктор Вінтоняк, кінознавець Володимир Миславський, кінорежисер і продюсер Володимир Мула, режисерка, продюсерка і акторка Дарина Трегубова, режисерка, сценаристка, продюсерка Ірина Громозда, CEO мережі кінотеатрів "ОСКАР" Ірина Заря, кінопродюсерка Лариса Гутаревич, засновник, продюсер, директор "MO Films" Максим Мовчан, кінопродюсер Олег Щербина, генеральний продюсер кінокомпанії VAIT FILMS Олександр Бєляк, кінорежисер, кінопродюсер, актор, сценарист Олексій Комаровський і директорка Комунального підприємства "Тернопільська кінокомісія" Олеся Виговська.

В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" додаються такі експерти: засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов (раніше був серед експертів аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж), генеральний директор ТОВ "ЕФ Фільмз", Голова ГО "Укркінофест" Андрій Ногін, продюсер ДП "Національна кінематека України" ⁠Андрій Рай, режисер, актор, телеведучий, викладач, громадський діяч Ахтем Сеітаблаєв, директор ТОВ "Спільна перемога продакшн" Валерія Іваненко, продюсер документальних фільмів, телевізійних програм та шоу, YouTube проєктів Віктор Калатай, керівник проєктів "КІНО-КОЛО" та "Сценарна майстерня" Володимир Войтенко, голова Ради з державної підтримки кінематографії Галина Вярвельська, директор кінокомпанії "Студія "Золоте Руно" Дмитро Овечкін, експертка у сфері кінематографії та культурної політики, громадська діячка, керівниця кінопроєктів, очільниця Маріупольської кінокомісії Ольга Новікова, режисер кінооб'єднання "Вавилон'13" Роман Любий і військовослужбовець, кінопродюсер, режисер, сценарист, меценат Сергій Неретін.

В категорії "Сучасну музику" додалися такі експерти: музикознавиця, музична критикиня, грант-менеджерка, проєктна менеджерка та комунікаційниця Аліна Плахтієнко і продюсерка та грантова менеджерка музичних проєктів, музикознавиця, викладачка музичних дисциплін Галина Дуб.

Заявки у перформативному мистецтві, серед інших, оцінюватимуть: Акторка, режисерка, культурна менеджерка Аліна Богданович, головний балетмейстер Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина" Андрій Демещук, керівниця ГО "Мистецька майстерня "Драбина" Вікторія Швидко, директор Всеукраїнської громадської організації (ВГО) "Всеукраїнська Ліга Авторів" Марина Котеленець, засновниця балетного простору "Балеруша" Ольга Морозенко, театрознавець Ганна Веселовська,

Візуальне мистецтво, серед інших, оцінюватиме художник, заслужений діяч мистецтв України, професор, член Національної спілки художників України Роман Петрук.

Серед іншого, в категорії "з аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж" до експертів додалися: журналістка, дослідниця постатей української культури, письменниця та сценаристка Анна Лодигіна, заступник генерального директора з розвитку цифрових продуктів та діджитал платформ ДП "МПІУ" Вадим Лубчак, ветеран, морський піхотинець, Директор напрямку по роботі з ветеранами у Starlight Media Гліб Стрижко, керівник департаменту діджитал проєктів 1+1 медіа Данило Щестюк, шеф-кухар Євген Клопотенко, Creator Success Manager у SubSub Єлизавета Бурхан, креативний директор агенції "I AM IDEA" Ігор Фінашкін, блогерка, популяризаторка культури, спеціалістка зі спадщини Ідея Олександрівна, автор YouTube каналу "Хто Я Така" Іра Демешок, YouTube-продюсер, автор освітнього каналу "Макс про Ютуб українською" Максим Єлець, засновниця та головна редакторка медіа SEPTEMBER Мар'яна Янко, засновниця ініціативи "Як не стати овочем", блогерка Оксана Мороз, діджитал-експерт, консультант і аналітик, керівник цифрового напрямку ICTV2 Олег Вишняков, YouTube експерт, співвласник продакшн-студії "Теревені" Олег Шкарупа, YouTube експерт, Creator Success Manager у SubSub Олена Бахтій, керівник управління власного виробництва телеканал "ТЕТ" Роман Лукін, стендап комік, засновник і очільник проекту "Підпільний Стендап" Святослав Загайкевич, головна редакторка проєкту "ТиКиїв" Тетяна Гриньова, видавець Vogue Ukraine, Генеральна директорка Vanguard MediaЮлія Костецька, журналістка Яна Брензей, театральна продюсерка, директорка "Дикого театру" Ярослава Кравченко.

В категорії "Анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії" змін в експертах не відбулося.

В той же час, режисер Алан Бадоєв, театральний критик Сергій Васильєв, художниця Жанна Кадирова і засновник студії "КИЇВФІЛЬМ" Євген Таллер більше не є експертами проєкту "Тисячовесна".

З повним актуальним переліком експертів можна ознайомитися за посиланням: https://www.culture.gov.ua/

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.