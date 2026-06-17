Звільнений з полону боєць "Азову" представить у Києві вірші, написані в неволі

Фото: пресслужба музею війни

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 21 червня відбудеться зустріч "Творчість і неволя" за участю звільненого з російського полону військовослужбовця 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" Микити Маркітанова, поетки Оксани Стоміної та художниці Марини Соченко, повідомляє пресслужба музею війни.

"Ця зустріч – про силу людського духу, яка не згасає навіть у неволі, про творчість як спосіб вистояти й зберегти себе та про пам’ять, яку фіксує мистецтво", – зазначають організатори.

Микита Маркітанов добровільно долучився до війська у липні 2023 року, воював на авдіївському напрямку, а в лютому 2024 року потрапив у російський полон. Майже два роки він провів у неволі та повернувся додому 24 квітня 2026 року. За час полону боєць написав серію віршів про війну та перебування в російських казематах, які зумів винести, сховавши у взутті.

У зустрічі також візьме участь поетка та громадська активістка з Маріуполя Оксана Стоміна, чоловік якої — захисник "Азовсталі" Дмитро Паскалов — повернувся з російського полону у травні 2026 року після чотирьох років неволі.

Своїм досвідом поділиться і заслужена діячка мистецтв України Марина Соченко. Після початку російської агресії художниця працювала волонтеркою, створила понад сотню портретів українських військових, а окрему частину її творчості становлять роботи, присвячені полоненим оборонцям "Азовсталі".

Під час заходу Микита Маркітанов та його рідні розкажуть про бойовий шлях військового та зачитують написані ним у полоні вірші. Оксана Стоміна і Марина Соченко говоритимуть про творчість, народжену під впливом історій українських військовополонених. Вхід на захід вільний.