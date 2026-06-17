Мінкультури: 466 музеїв уже працюють із Реєстром Музейного фонду, система містить понад 122 тис. експонатів

До електронної системи музейних фондів вже приєдналися 466 музеїв, і вона містить дані про 122 985 експонатів, повідомили в Міністерстві культури України.

"Команда Мінкульту продовжує розвивати Реєстр Музейного фонду України – сучасної інформаційно-комунікаційної системи, яка забезпечує збирання, зберігання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення, переміщення та надання реєстрових даних про музейні предмети й музейні колекції, що є державною власністю та належать до державної частини Музейного фонду України", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що загалом публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості, і забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини.

"Наповнення Реєстру Музейного фонду України здійснюють співробітники музеїв і заповідників. Це дає можливість формування єдиної цифрової бази музейної спадщини держави для її кращого захисту, дослідження та популяризації", – додали у відомстві.