Інтерфакс-Україна
Культура
17:09 17.06.2026

Мінкультури: 466 музеїв уже працюють із Реєстром Музейного фонду, система містить понад 122 тис. експонатів

1 хв читати
Мінкультури: 466 музеїв уже працюють із Реєстром Музейного фонду, система містить понад 122 тис. експонатів

До електронної системи музейних фондів вже приєдналися 466 музеїв, і вона містить дані про 122 985 експонатів, повідомили в Міністерстві культури України.

"Команда Мінкульту продовжує розвивати Реєстр Музейного фонду України – сучасної інформаційно-комунікаційної системи, яка забезпечує збирання, зберігання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення, переміщення та надання реєстрових даних про музейні предмети й музейні колекції, що є державною власністю та належать до державної частини Музейного фонду України", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що загалом публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості, і забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини.

"Наповнення Реєстру Музейного фонду України здійснюють співробітники музеїв і заповідників. Це дає можливість формування єдиної цифрової бази музейної спадщини держави для її кращого захисту, дослідження та популяризації", – додали у відомстві.

Теги: #реєстр #музеї #музейний_фонд #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 11.06.2026
Мінкультури: Зусилля треба концентрувати на першому контакті людини з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії

Мінкультури: Зусилля треба концентрувати на першому контакті людини з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії

22:10 10.06.2026
Кабмін призначив Філевську заступницею міністра культури

Кабмін призначив Філевську заступницею міністра культури

10:55 09.06.2026
Мінкультури затвердило місію, бачення, цінності та стратегічні цілі відомства

Мінкультури затвердило місію, бачення, цінності та стратегічні цілі відомства

10:27 09.06.2026
Мінкультури: історична будівля на вул. Вел. Васильківська в Києві не підлягає занесенню до Держреєстру пам'яток

Мінкультури: історична будівля на вул. Вел. Васильківська в Києві не підлягає занесенню до Держреєстру пам'яток

17:28 02.06.2026
Україна хоче ініціювати перед ЮНЕСКО започаткування дослідження впливу вибухових факторів на культурні цінності під час збройного конфлікту

Україна хоче ініціювати перед ЮНЕСКО започаткування дослідження впливу вибухових факторів на культурні цінності під час збройного конфлікту

12:04 01.06.2026
Мінкультури у травні надало 7 підприємствам статус критично важливих

Мінкультури у травні надало 7 підприємствам статус критично важливих

12:58 30.05.2026
Люди не читають не тому, що не хочуть, а тому, що не звикли, – дослідження Мінкультури

Люди не читають не тому, що не хочуть, а тому, що не звикли, – дослідження Мінкультури

10:47 28.05.2026
Держетнополітики і Мінкультури обговорили з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва в Умані

Держетнополітики і Мінкультури обговорили з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва в Умані

11:57 27.05.2026
Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Мінкультури занесло один із корпусів Охматдиту до Держреєстру нерухомих пам'яток України

10:35 26.05.2026
Фінальний пітчинг проєкту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня

Фінальний пітчинг проєкту "Тисячовесна" відбудеться 12 –16 серпня

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

"Можна пошкодити будівлю, але не зупинити команду": Мистецький арсенал переніс відкриття виставки

У Великій Британії оголосили шортлист премії Джермана для авторів експериментального кіно

На ВДНГ до Дня музики проведуть безкоштовний концерт серед соняшників

Три українські документальні фільми TABOR увійшли до програм Docudays UA 2026

Папа, який вірив в Україну: у Києві відзначили 25 років з візиту Йоана Павла ІІ

"Суспільне" оголосило про старт приймання заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

Вперше в історії: до України повернуться архівні документи, втрачені під час Другої світової війни - Хромов

У Києві відбудеться захід пам’яті Героя України Дмитра Єгізарова

Бережна: українська культурна спадщина будувалася тоді, коли в Москві ще було болото і ліси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА