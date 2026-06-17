"Можна пошкодити будівлю, але не зупинити команду": Мистецький арсенал переніс відкриття виставки

Фото: фейсбук Мистецький Арсенал

Мистецький арсенал переніс відкриття виставки "Мерехтливі зв’язки. Український живопис на межі 90-х і тепер" через ліквідацію наслідків російської атаки на комплекс. Про це інституція повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ці три дні показали, що можна пошкодити будівлю, проте неможливо зупинити роботу нашої команди", – зазначили в Мистецькому арсеналі.

У закладі повідомили, що ліквідація наслідків пожежі після удару триває, а команда поступово відновлює роботу та продовжує підготовку майбутніх проєктів.

Відкриття виставки "Мерехтливі зв’язки. Український живопис на межі 90-х і тепер", заплановане на 25 червня, відкладено. Нову дату організатори обіцяють оголосити згодом.

Водночас у Мистецькому арсеналі наголосили, що сам виставковий проєкт обов’язково відбудеться. За задумом кураторів, експозиція досліджує український живопис від 1990-х років до сьогодення та розповідає про мистецтво як спосіб осмислення історичних змін і суспільних трансформацій.

"Зовсім скоро ми зберемося всі разом, щоб досліджувати живопис, шукати в ньому мерехтливі зв’язки поколінь і наповнювати Старий арсенал нашими голосами та єдністю", – йдеться в повідомленні.

Виставка "Мерехтливі зв’язки. Український живопис на межі 90-х і тепер" має об’єднати роботи українських художників різних поколінь та дослідити трансформації українського живопису від 1990-х років до сьогодення. Про нову дату її відкриття Мистецький арсенал повідомить додатково.