Інтерфакс-Україна
Культура
15:33 17.06.2026

"Можна пошкодити будівлю, але не зупинити команду": Мистецький арсенал переніс відкриття виставки

1 хв читати
"Можна пошкодити будівлю, але не зупинити команду": Мистецький арсенал переніс відкриття виставки
Фото: фейсбук Мистецький Арсенал

Мистецький арсенал переніс відкриття виставки "Мерехтливі зв’язки. Український живопис на межі 90-х і тепер" через ліквідацію наслідків російської атаки на комплекс. Про це інституція повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ці три дні показали, що можна пошкодити будівлю, проте неможливо зупинити роботу нашої команди", – зазначили в Мистецькому арсеналі.

У закладі повідомили, що ліквідація наслідків пожежі після удару триває, а команда поступово відновлює роботу та продовжує підготовку майбутніх проєктів.

Відкриття виставки "Мерехтливі зв’язки. Український живопис на межі 90-х і тепер", заплановане на 25 червня, відкладено. Нову дату організатори обіцяють оголосити згодом.

Водночас у Мистецькому арсеналі наголосили, що сам виставковий проєкт обов’язково відбудеться. За задумом кураторів, експозиція досліджує український живопис від 1990-х років до сьогодення та розповідає про мистецтво як спосіб осмислення історичних змін і суспільних трансформацій.

"Зовсім скоро ми зберемося всі разом, щоб досліджувати живопис, шукати в ньому мерехтливі зв’язки поколінь і наповнювати Старий арсенал нашими голосами та єдністю", – йдеться в повідомленні.

Виставка "Мерехтливі зв’язки. Український живопис на межі 90-х і тепер" має об’єднати роботи українських художників різних поколінь та дослідити трансформації українського живопису від 1990-х років до сьогодення. Про нову дату її відкриття Мистецький арсенал повідомить додатково.

Теги: #мистецький_арсенал #мерехтливі_звязки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 16.06.2026
Відновлення "Мистецького арсеналу" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень – гендиректорка

Відновлення "Мистецького арсеналу" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень – гендиректорка

13:07 15.06.2026
Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

12:50 15.06.2026
Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл в ніч на понеділок

Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл в ніч на понеділок

17:32 30.05.2026
Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля: ця цивілізація на 2,5 тис. років старша за Єгипетську

Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля: ця цивілізація на 2,5 тис. років старша за Єгипетську

17:33 05.03.2026
У Мистецькому арсеналі поновлюють виставку Руслани Ключко про життя прикордонного міста

У Мистецькому арсеналі поновлюють виставку Руслани Ключко про життя прикордонного міста

17:25 08.01.2026
"День українського політв’язня: пам'ять і дія"

"День українського політв’язня: пам'ять і дія"

12:07 06.01.2026
6 січня в «Мистецькому арсеналі» — безкоштовне відвідування виставки про Василя Стуса

6 січня в «Мистецькому арсеналі» — безкоштовне відвідування виставки про Василя Стуса

19:05 08.09.2021
У виборах гендиректора "Мистецького арсеналу" перемогла Островська-Люта

У виборах гендиректора "Мистецького арсеналу" перемогла Островська-Люта

16:08 29.01.2020
"Мистецький арсенал" проситиме владу країни посприяти в погашенні заборгованості в 120 млн грн

"Мистецький арсенал" проситиме владу країни посприяти в погашенні заборгованості в 120 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

У Великій Британії оголосили шортлист премії Джермана для авторів експериментального кіно

На ВДНГ до Дня музики проведуть безкоштовний концерт серед соняшників

Три українські документальні фільми TABOR увійшли до програм Docudays UA 2026

Папа, який вірив в Україну: у Києві відзначили 25 років з візиту Йоана Павла ІІ

"Суспільне" оголосило про старт приймання заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

Вперше в історії: до України повернуться архівні документи, втрачені під час Другої світової війни - Хромов

У Києві відбудеться захід пам’яті Героя України Дмитра Єгізарова

Бережна: українська культурна спадщина будувалася тоді, коли в Москві ще було болото і ліси

Бережна: зараз ми активно працюємо над створенням фондосховищ на Заході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА