У Великій Британії оголосили шортлист премії Джермана для авторів експериментального кіно

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У Великій Британії оголосили шортлист премії Film London Jarman Award 2026, яка відзначає митців, що працюють у сфері експериментального кіно та відеомистецтва, повідомляє The Guardian.

"Фіналісти демонструють впевнений і унікальний погляд на світ, поєднуючи особистий досвід, дослідження та художній експеримент", — зазначило журі премії.

До короткого списку цьогорічної премії увійшли чотири британські художниці та режисерки: Садія Пінеда Хамід, Ілона Сагар, Рея Сторр та Алія Саєд. Їхні роботи досліджують теми міграції, сімейної пам’яті, культурної ідентичності, хвороб, а також історичних і соціальних процесів через мову експериментального кінематографа.

Зокрема, Хамід представлена фільмом "Anak Where Did We Stay?", який поєднує сімейні відеоархіви та документальні матеріали для розповіді про міграцію її матері з Філіппін до Великої Британії. Робота Алії Саєд "Snow" побудована на домашніх відеозаписах, зроблених її батьком у середині 1990-х років, тоді як Рея Сторр у фільмі "New Territories (Spectacle Is King)" звертається до карнавальної культури та досвіду темношкірих британців. Ілона Сагар представлена стрічкою "The Body Blow", присвяченою наслідкам захворювань, пов’язаних із впливом азбесту.

Журі відзначило здатність авторок поєднувати особисті історії з глибокими дослідженнями суспільних процесів та експериментальними художніми формами.

Премія названа на честь британського режисера, художника та письменника Дерека Джермана й вважається однією з найпрестижніших нагород Великої Британії у сфері авторського та експериментального кіно. За роки існування вона неодноразово відкривала нові імена, які згодом ставали лауреатами або номінантами премії Тернера.

Переможця Film London Jarman Award 2026 оголосять 24 листопада в Лондоні. Роботи фіналістів також покажуть у низці британських міст та в лондонській галереї Whitechapel Gallery.