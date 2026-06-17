На ВДНГ до Дня музики проведуть безкоштовний концерт серед соняшників

Фото: пресслужба ВДНГ

На території ВДНГ 28 червня відбудеться безкоштовний концерт просто неба з нагоди Дня музики, повідомляє пресслужба ВДНГ.

Як зазначається, концерт пройде біля інсталяції з млином поруч із павільйоном №7, де триває імерсивна виставка "Всесвіт Ван Гога". Для гостей виступить струнний квартет VP Orchestra, який виконає відомі твори світової класичної музики.

Подію присвячено Дню музики (Fête de la Musique), який щороку відзначають у понад сотні країн світу. Свято було започатковане у Парижі у 1982 році, щоб зробити музику доступною для всіх, тому концерти часто проходять просто неба та є безкоштовними для відвідувачів.

Окрім музичної програми, на гостей чекатимуть додаткові активності, зокрема зона малювання та можливість отримати подарунки.

Також до або після концерту відвідувачі зможуть побувати на міжнародній імерсивній виставці «Всесвіт Ван Гога», яка знайомить із життям і творчістю нідерландського художника. Експозиція включає репродукції картин у масштабі 1:1, відтворення спальні митця в Арлі, аудіогід, VR-зону та масштабну цифрову інсталяцію, де роботи Ван Гога оживають завдяки проєкціям, світлу та музиці.

Концерт відбудеться 28 червня з 17:00 до 18:30 біля павільйону №7 на ВДНГ за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1. Вхід вільний.