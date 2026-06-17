Три українські документальні фільми TABOR увійшли до програм Docudays UA 2026

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Продакшн-компанія TABOR Production представила три нові роботи на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA 2026, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Попри відмінності, усі три фільми об’єднані спільним інтересом до реальності та пошуком нових способів говорити про неї через кіномову. Кожен проєкт підтверджує головну позицію TABOR: ми підтримуємо авторів в експериментах із кіномовою та формою, тих, хто працює з реальністю і говорить про речі, що справді мають значення", – зазначив продюсер TABOR Євгеній Рачковський.

До Національного конкурсу фестивалю увійшли повнометражні документальні стрічки "Тиха повінь" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Ілюзія тихої ночі" режисерки Ольги Черних.

Фільм "Тиха повінь" розповідає про життя закритої пацифістської релігійної громади на берегах Дністра, яка в умовах сучасної війни стикається з новими викликами щодо захисту, відповідальності та збереження власного способу життя. Стрічку створено TABOR у ко-продукції з Elemag Pictures та у співпраці з ARTE і MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

"Ілюзія тихої ночі" є масштабним колективним проєктом, який об’єднав понад 40 операторів та близько 300 учасників із різних регіонів України. Упродовж однієї літньої ночі вони документували своє життя, створюючи багатоголосий портрет країни, яка продовжує жити та чинити опір під час війни. Фільм створено компанією TABOR на замовлення Суспільного мовлення.

У межах спеціальної програми "Міцні конструкції" представлено короткометражний документальний фільм «Відкритий світ» режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука. Його герой — український підліток, який після вимушеного виїзду за кордон дистанційно повертається до рідного Запоріжжя за допомогою робота-собаки. Автори досліджують теми пам’яті, присутності та зв’язку з домом в умовах війни.

Крім того, продюсерка фільму "Ілюзія тихої ночі" Дарія Захарова отримала нагороду "Найкраща молода українська продюсерка» від європейського суспільного мовника ARTE, який є партнером фестивалю.

Також під час шоукейсу RAW DOC проєкт режисерки Єлизавети Сміт "Прислухаючись до світу" був відзначений спеціальною нагородою від KINO42. Стрічка розповідає історію арткураторки та правозахисниці Іви, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини та завдяки імплантації вперше в житті почала чути світ. Наразі проєкт перебуває на стадії монтажу.