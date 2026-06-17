Папа, який вірив в Україну: у Києві відзначили 25 років з візиту Йоана Павла ІІ

Фото: колаж Інтерфакс - Україна

У римо-католицькому костелі святого Миколая в Києві відбулася урочиста церемонія спеціального погашення поштової марки, присвяченої 25-й річниці історичного візиту святого Папи Йоана Павла ІІ в Україну, повідомляється на Facebook-сторінці костелу.

“Вітаю тебе, Україно, відважний та стійкий свідку приєднання до цінностей віри. Саме такими словами Йоан Павло ІІ привітав українців 25 років тому. Він мав особливу любов до України та неодноразово говорив про покликання українського народу будувати майбутнє на засадах правди, свободи та солідарності”, – зазначив настоятель парафії костелу святого Миколая о. Павло Вишковський OMI.

У заході взяли участь єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська, народний депутат України Ростислав Тістик, голова Комісії УГКЦ із міжконфесійних і міжрелігійних відносин о. Ігор Шабан та голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Почесні гості здійснили символічний відбиток спеціального штемпеля на конвертах із новою маркою. Під час церемонії також подякували художнику Миколі Ступінському, який створив зображення Йоана Павла ІІ для марки, та Юрію Котику за сприяння в реалізації проєкту.

Учасники заходу наголосили на історичному значенні візиту Йоана Павла ІІ до України у 2001 році, зазначивши, що він став важливою подією не лише для католицької спільноти, а й для всього українського суспільства.

Як повідомив народний депутат Ростислав Тістик, церемонія відбулася у символічний для костелу святого Миколая період. Він нагадав, що на початку 2026 року храм після багаторічних зусиль було офіційно передано релігійній громаді. Також Тістик зазначив, що візит Йоана Павла ІІ до України у червні 2001 року залишається першим і досі єдиним офіційним візитом глави Католицької церкви до України.

Після церемонії погашення марки в костелі відслужили урочисту Святу Месу, а також провели молебень за українських захисників і захисниць, які боронять незалежність та свободу України.

Як зазначили організатори, випуск ювілейної марки покликаний не лише вшанувати 25-річчя візиту святого Йоана Павла ІІ до України, а й нагадати про його підтримку українського народу та віру в майбутнє країни.