Інтерфакс-Україна
Культура
09:25 17.06.2026

"Суспільне" оголосило про старт приймання заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

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"Суспільне" оголосило про старт приймання заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

Суспільне мовлення оголосило про старт приймання заявок на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026".

"Для участі в нацвіборі-2026 юні виконавці мають записати дві кавер-версії популярних пісень та особисте відеопредставлення. Також можна подати на розгляд і додаткову авторську пісню", – йдеться в повідомленні мовника.Зазначається, що заявку можна подати через форму на сайті junior.eurovision.ua до 8 липня включно.

Серед умов конкурсу: участь у нацвідборі можуть узяти діти віком від 9 до 14 років; до участі допускають як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб; згідно з введеним минулого року правилом "Суспільне" має право сформувати колектив із претендентів на участь у фіналі.

За результатами загальнонаціонального попереднього відбору до 29 липня буде сформовано лонгліст до 15 учасників, які візьмуть участь у прослуховуваннях наживо, а за результатами прослуховувань буде відібрано 10 учасників, які потраплять до "Зіркової школи". 

Далі, за результатами навчання у "Зірковій школі" та консультацій з експертами буде обрано 6 фіналістів нацвідбору, після – відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться у вересні 2026 року.

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "ДитячомуЄвробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "ДитячомуЄвробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

Теги: #відбір #дитяче_євробачення_2026

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