Понад пів мільярда гривень: у Лаврі оцінили наслідки російського удару

Фото: інстаграм Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Попередні збитки від російської атаки на Києво-Печерську лавру перевищують 500 млн грн, пошкоджено 19 об’єктів культурної спадщини, повідомили на сторінці Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” в Instagram.

“Пошкоджено 19 об’єктів культурної спадщини на території Києво-Печерської лаври. Понад 80% покрівлі Успенського собору знищено через російську атаку в ніч на 15 червня”, – йдеться в повідомленні на сторінці заповідника.

Як зазначається, найбільше постраждав Успенський собор, де російський дрон влучив у Стефанівський приділ.

“Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору, однак найголовніше – вдалося запобігти проникненню вогню всередину. Найбільша загроза була для 25-метрового іконостасу – найбільшого в Україні. Якби вогонь дістався до нього, наслідки могли б бути катастрофічними”, – зазначив генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної, атака була спрямована не лише проти окремих об’єктів, а й проти української культурної спадщини загалом.

“Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Олександра Довженка, музеї, архіви, мистецькі інституції – це спроба завдати удару по тому, що формує українську націю. Ми працюємо над оцінкою збитків та залученням ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів”, – наголосила вона.

Серед пошкоджених об’єктів також вежа Івана Кущника XVII-XVIII століть, Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України та інші пам’ятки на території лаври.

У заповіднику повідомили, що завдяки оперативним діям працівників, рятувальників ДСНС, правоохоронців та представників духовенства вдалося евакуювати музейні предмети й реліквії, яким загрожували пожежа та руйнування.