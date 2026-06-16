Вперше в історії: до України повернуться архівні документи, втрачені під час Другої світової війни - Хромов

Фото: фейсбук Анатолій Хромов

Державна архівна служба України отримала від Національного архіву Латвії 19 комплектів історичних документів, що стосуються території сучасної України та повертаються на батьківщину в межах співпраці між архівними установами двох країн, повідомили на сторінці Держархівслужби у Facebook.

Як повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, до кінця червня документи планують доставити в Україну дипломатичною поштою.

“Ми плануємо до кінця місяця отримати дипломатичною поштою цей комплект документів, який одразу буде оцифрований. Після цього відбудеться засідання Центральної експертно-перевірної комісії для розподілу документів між обласними та центральними державними архівами відповідно до територіальної належності цих архівних матеріалів”, – сказав Хромов.

За його словами, йдеться про унікальний для української архівної справи випадок.

“Гіпотетично це перший випадок в історії української архівної справи, коли до України повертаються не просто документи з-за кордону, які перебували у розпорядженні, наприклад, української діаспори, а документи, що до Другої світової війни могли вже бути частиною Національного архівного фонду. Тобто йдеться про справжню культурну репатріацію архівних документів”, – наголосив він.

Документи були виявлені під час дослідження фондів Державного історичного архіву Латвії у 2025 році. Вони охоплюють період 1860–1940 років та містять звіти, довідки, рапорти, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали, що стосуються євангелічно-лютеранських громад, шкіл і німецьких поселенських громад на території сучасних Івано-Франківської, Львівської, Одеської та Волинської областей.

Після проведення експертизи походження та права власності Національний архів Латвії дійшов висновку, що ці документи не належать до національної документальної спадщини Латвії та мають бути передані Україні відповідно до міжнародних принципів збереження культурної спадщини та двосторонніх угод про архівне співробітництво.

Хромов також зазначив, що серед переданих матеріалів є документи з території сучасного Білгород-Дністровського району Одеської області.

“Серед цих документів є матеріали з території сучасного Білгород-Дністровського району – моєї малої батьківщини. Вони будуть передані до Державного архіву Одеської області, в якому я свого часу розпочинав кар’єру”, – сказав він.

Голова Держархівслужби подякував латвійським колегам за співпрацю та підтримку у поверненні документальної спадщини України.

Як повідомлялося, раніше голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов заявив про включення українських архівів до міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих агресією РФ. Також у Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр, а Хромов розповів про цифрові рекорди українських архівів та розвиток архівної дипломатії України.