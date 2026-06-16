Інтерфакс-Україна
Культура
11:57 16.06.2026

У Києві відбудеться захід пам’яті Героя України Дмитра Єгізарова

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У Києві відбудеться захід пам’яті Героя України Дмитра Єгізарова
Фото: пресслужба музею

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 20 червня відбудеться захід пам’яті солдата 33-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, Героя України Дмитра Єгізарова ("Кока"), повідомляє пресслужба музею. 

Дмитро Єгізаров був учасником Революції Гідності, підприємцем, чоловіком і батьком трьох дітей. Після початку повномасштабної війни він став до лав ЗСУ у складі 33-ї окремої механізованої бригади, де служив оператором протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Виконував бойові завдання на запорізькому та покровському напрямках.

Попри поранення, контузії та пошкодження хребта, військовий неодноразово повертався до служби. 20 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Перемога Покровського району Донецької області він загинув. За даними побратимів, у свій останній день Дмитро знищив чотири одиниці броньованої техніки противника та пошкодив два танки, зупинивши механізований штурм російських військ.

Після загибелі захисника його брат Роман ініціював петицію про присвоєння Дмитру Єгізарову звання Героя України посмертно. Необхідну кількість голосів було зібрано у короткі строки, а 3 червня 2026 року президент України підписав відповідний указ.

Пам’ять про воїна увічнено у меморіальній дошці в київській школі №177, музеї Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, а також в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка, де в Індонезійському саду встановлено пам’ятну лавку та висаджено клен на його честь.

Участь у заході візьмуть рідні, друзі та колеги Дмитра Єгізарова, зокрема його мама Алла Єгізарова, дружина Олена, донька Дарія, брат Роман, друзі Андрій і Кирило, колега Ольга. Також із промовами виступлять представниця наукової ради Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Ольга Корабльова та заступник завідувача кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Микола Гапонюк.

Організатори зазначають, що захід стане нагодою вшанувати пам’ять воїна, чия мужність, відданість і самопожертва стали прикладом служіння Україні.

Теги: #музей_війни #герой_україни #національний_музей_історії_україни #дмитро_єгізаров

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