Бережна: українська культурна спадщина будувалася тоді, коли в Москві ще було болото і ліси

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що українська культурна спадщина є частиною цивілізованої Європи, але не завжди вистачає ресурсів для її захисту і відбудови.

"Українська культурна спадщина – це спадщина, яка формувалася на межі цивілізацій. Це те, що є спільним надбанням цивілізованого світу. Це те, що будувалося тоді, коли в Москві ще було болото і ліси. Це спадщина культурної, цивілізованої Європи. І ми зараз країна, яка бореться у війні проти жахливого терориста – Росії", – сказала Бережна в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що не завжди вистачає сил, фондів і ресурсів, для того, щоб захистити і відбудувати цю спадщину, і тому для допомоги був створений Український фонд культурної спадщини (УФКС).

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявила, що запуск діяльності UCHF потребує стартового бюджету у розмірі 10-15 млн євро. Зокрема, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро. Вона додала, що у перший рік роботи Фонд планує залучити до 50 млн євро.

У січні було сформовано Раду директорів Українського фонду культурної спадщини. 17 лютого головою Ради директорів обрано уповноваженого президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єра Ельбронна, віце-головою – заступницю керівника Офісу президента України Олену Ковальську.