Бережна: зараз ми активно працюємо над створенням фондосховищ на Заході України

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Уряд активно працює над створенням фондосховищ для культурних цінностей на Заході України, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Зараз ми активно шукаємо, і працюємо над створенням фондосховищ на Заході України. Ми не розголошуємо, де знаходяться ці території, тому що вони є стратегічними для України і Росі цілить прицільно в них, бо там наша спадщина і наше культурне надбання", – сказала Бережна в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Також вона нагадала, що уряд схвалив рішення, яке передбачає обов’язкову евакуацію музейних предметів з державної частини музейного фонду України з території, які розташовані в межах 50 км від лінії фронту.

Серед іншого, віцепрем’єрка розповіла, що російська агресія призвела уже до руйнування та пошкодження 1913 пам’яток культурної спадщини та 2573 об’єкта культурної інфраструктури в Україні. Під час обстрілу в ніч на 15 червня постраждало 13 об’єктів.

Як повідомлялося, у березні 2024 року тоді ще в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв уже анонсував будівництво безпечного депозитарію-фондосховища для українських музейних цінностей.

У січні 2025 року тодішній міністр культури Микола Точицький розповів, що уряд працює над проектами сховищ подвійного призначення для збереження культурних артефактів.