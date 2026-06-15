Інтерфакс-Україна
Культура
19:30 15.06.2026

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки на Київ

1 хв читати
Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки на Київ
Фото: фейсбук Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine

Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України зазнала пошкоджень внаслідок російської повітряної атаки на Київ 15 червня, повідомив інститут.

“Внаслідок російської повітряної атаки 15 червня будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України зазнала пошкоджень”, – йдеться у повідомленні.

За даними установи, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна виставкового залу та офісних приміщень. Також пошкоджень зазнав один із творів мистецтва, що перебував в експозиції. В інституті зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.У зв’язку з пошкодженнями виставковий зал Інституту проблем сучасного мистецтва закрито для відвідувачів на невизначений термін.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври, а з Успенського собору евакуювали найцінніші реліквії. Значних пошкоджень також зазнала кіностудія ім. Довженка, де було знищено близько 100 тис. костюмів і понад 3 млн одиниць реквізиту. Під час відвідин пошкодженої лаври президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, а митрополит Епіфаній назвав удар черговою спробою знищити українську ідентичність. Крім того, пошкоджень зазнав Національний палац мистецтв “Україна”.

Теги: #пошкодження #нам_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 15.06.2026
Окупанти пошкодили або знищили майже 2 тис. пам'яток культури, понад сотня з них – об'єкти під егідою ЮНЕСКО – генпрокурор

Окупанти пошкодили або знищили майже 2 тис. пам'яток культури, понад сотня з них – об'єкти під егідою ЮНЕСКО – генпрокурор

08:21 15.06.2026
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

05:14 10.06.2026
В Одесі внаслідок ворожої атаки вигоріла квартира, постраждала 46-річна жінка – МВА

В Одесі внаслідок ворожої атаки вигоріла квартира, постраждала 46-річна жінка – МВА

02:35 10.06.2026
Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників, пошкоджено два житлові будинки

Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників, пошкоджено два житлові будинки

21:29 09.06.2026
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

15:49 02.06.2026
Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

11:13 02.06.2026
Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

03:46 02.06.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

03:17 02.06.2026
У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

02:51 02.06.2026
У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

“Дикий театр” покаже виставу про втрату дитини за п’єсою лауреата Пулітцерівської премії

МЗС розкритикувало ЮНЕСКО через небажання назвати Росію винуватцем удару по Лаврі

Куди піти в Києві цього літа: ВДНГ відкрив сезон із десятками нових локацій

Український фільм про Майдан отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest

Біля Софійського собору виявили 240 грамів нездетонованої вибухівки ракети “Іскандер-М”

У Чернівцях відкрили виставку до 85-річчя Івана Миколайчука

Росія знищила в Україні 937 об’єктів культури та спадщини – ОП

Палац “Україна” зазнав значних пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ

"Історія України - тут": Епіфаній назвав удар по Лаврі черговою спробою знищити українську ідентичність

У пошкодженій Лаврі Зеленський закликав посилити тиск на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА