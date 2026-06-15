Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки на Київ

Фото: фейсбук Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine

Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України зазнала пошкоджень внаслідок російської повітряної атаки на Київ 15 червня, повідомив інститут.

“Внаслідок російської повітряної атаки 15 червня будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України зазнала пошкоджень”, – йдеться у повідомленні.

За даними установи, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна виставкового залу та офісних приміщень. Також пошкоджень зазнав один із творів мистецтва, що перебував в експозиції. В інституті зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.У зв’язку з пошкодженнями виставковий зал Інституту проблем сучасного мистецтва закрито для відвідувачів на невизначений термін.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври, а з Успенського собору евакуювали найцінніші реліквії. Значних пошкоджень також зазнала кіностудія ім. Довженка, де було знищено близько 100 тис. костюмів і понад 3 млн одиниць реквізиту. Під час відвідин пошкодженої лаври президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, а митрополит Епіфаній назвав удар черговою спробою знищити українську ідентичність. Крім того, пошкоджень зазнав Національний палац мистецтв “Україна”.