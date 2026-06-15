Інтерфакс-Україна
Культура
19:22 15.06.2026

“Дикий театр” покаже виставу про втрату дитини за п’єсою лауреата Пулітцерівської премії

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“Дикий театр” покаже виставу про втрату дитини за п’єсою лауреата Пулітцерівської премії
Фото: пресслужба театру

“Дикий театр” 26 та 27 червня представить виставу “Кроляча нора” за однойменною п’єсою американського драматурга Девіда Ліндсі-Ебера, яка у 2007 році отримала Пулітцерівську премію за драму, повідомляє агенції пресслужба театру.

В основі постановки – історія подружжя Бекки та Хові, які намагаються пережити загибель свого п’ятирічного сина в автомобільній аварії. Поступово герої стикаються з нерозумінням, відчуженням і пошуком способу жити далі після втрати.

У театрі зазначають, що історія, написана майже 20 років тому, сьогодні особливо відгукується українцям, які щодня стикаються з особистими та колективними втратами через війну.

В ексклюзивному коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” режисер вистави Юрій Радіонов розповів, що головним викликом під час роботи над постановкою було не перетворити людський біль на театральну спекуляцію.

“Найскладніша режисерська задача – знайти межу між мистецтвом і спекуляцією. Біль, який ілюструють, стає спекуляцією. Біль, який залишають недоторканим, лишається мистецтвом. Тому на сцені немає нічого зайвого – лише білий простір і предмети, які зберігають пам’ять, але не вимагають співчуття”, – сказав він.

За словами режисера, актори не намагалися “зіграти горе”, а існували поруч із ним як свідки.

Радіонов також зазначив, що не ставив за мету дати глядачеві відчуття полегшення після вистави.

“Я не хочу, щоб людина вийшла із залу з думкою: “Мені стало легше”. Важливо, щоб вона відчула: горе не закінчується, але всередині нього можна продовжувати жити, і це не зрада пам’яті, а її інша форма. Якщо темрява має вихід, навіть якщо його не видно одразу, для мене це головне”, – наголосив режисер.

У виставі зіграють Шорена Шонія, Іван Жилюк, Поліна Філіппова, Любов Доброноженко, Геннадій Пятов, Вадим Охоцький та Мирослава Літвинська.

П’єса “Кроляча нора” вперше була поставлена на Бродвеї у 2006 році та вже наступного року отримала Пулітцерівську премію. У 2010 році за нею зняли однойменний фільм із Ніколь Кідман у головній ролі, який був номінований на премію “Оскар”.

Теги: #пєса_кроляча_нора #юрій_радіонов #дикий_театр

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