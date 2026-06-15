МЗС розкритикувало ЮНЕСКО через небажання назвати Росію винуватцем удару по Лаврі

Фото: фейсбук Heorhii Tykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав “абсурдною” заяву ЮНЕСКО щодо пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки через відсутність у ній прямої згадки про Росію як винуватця удару, про що написав у соцмережі X.

“Абсурд. Організація, покликана захищати культурну спадщину, навіть не може прямо назвати того, від кого її захищає”, – написав у соцмережі X речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи заяву ЮНЕСКО щодо російського удару по Києво-Печерській лаврі.

У відомстві наголосили, що Києво-Печерська лавра є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, а її пошкодження стало наслідком цілеспрямованої російської атаки на Київ.

У МЗС закликали міжнародні організації чітко називати винуватця злочинів проти української культурної спадщини та не допускати формулювань, які розмивають відповідальність держави-агресора.

Раніше ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі та заявила про готовність допомогти українській стороні в оцінці пошкоджень і визначенні невідкладних заходів для збереження пам’ятки. За даними організації, удар завдав значних пошкоджень Успенському собору та іншим історичним спорудам заповідника.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври, а з Успенського собору евакуювали найцінніші реліквії. Значних пошкоджень також зазнала кіностудія ім. Довженка, де було знищено близько 100 тис. костюмів і понад 3 млн одиниць реквізиту. Під час відвідин пошкодженої лаври президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, а митрополит Епіфаній назвав удар черговою спробою знищити українську ідентичність. Крім того, пошкоджень зазнав Національний палац мистецтв “Україна”.