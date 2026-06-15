Куди піти в Києві цього літа: ВДНГ відкрив сезон із десятками нових локацій

Фото: пресслужба ВДНГ

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) відкрив літній сезон під назвою "Кольорове літо", в межах якого на території комплексу працюватимуть десятки локацій для відпочинку, спорту, культурних подій та сімейного дозвілля, повідомляє пресслужба ВДНГ.

Для молоді

Перформанс-павільйон КИТ

Павільйон №9

Багатофункціональний простір сучасної української культури, який влітку прийматиме фестивалі, концерти, лекції та перформанси. Серед подій сезону — зірковий благодійний "Кураж", етнічно-електронний "Вирій", День йоги, pop-up маркети, артподії та музичні вечори.

Feels Garden

Праворуч від центрального входу, біля Оранжереї

Вхід вільний окрім вечорів з п’ятниці по неділю, знижки для окремих категорій

Оновлена локація в яблуневому саду з двома сценами, рестораном, барами, ігровою зоною, фонтаном, садовими гойдалками та просторами для відпочинку. Вдень сюди можна зайти за кавою, настільним тенісом чи просто відпочинком посеред зелені, а ввечері — за концертами, DJ-сетами, дискотеками і літніми фестивалями просто неба.

Урбан-парк

Липова алея, навпроти Поляни ВДНГ

Вхід вільний

Один із найбільших просторів для вуличних культур та активного спорту в Україні: бетонний скейт-парк площею 2500 м², стритфутбольний і стритбольний споти, стритденс-майданчик, зона для воркауту, паркур-спот, памп-трек, настільний теніс, бігові маршрути та дитячі спортивні майданчики. А ще однодумці, емоції і драйв — ідеальне місце, щоб додати нових кольорів у це літо. Поруч можна безкошкоштовно пограти в настільний теніс у затінку дерев, а також взяти напрокат ролики, самокати та спорядження до них.

Поляна ВДНГ

Липова алея

Літня локація для вечорів просто неба: з DJ-сетами, концертами, стендапом, музичними подіями, фестивалями й кіно під відкритим небом. Поруч працюють бари, зона для відпочинку та фудкорт із вуличною їжею.

Для дітей

Шуміленд

За павільйоном №1

Вартість: від 150 грн

Сімейний парк розваг, де можна завітати у "Диво Ліс" із казковими топіарними фігурами, відвідати Динопарк із найбільшими динозаврами країни та весело провести час у парку атракціонів з новинкою у вигляді підвісних лабіринтів.

Музей науки та Музей математики "Кубоїд"

Біля павільйонів №30 і №1 відповідно

Вартість: 300-400 грн

Руками можна чіпати все: у Музеї науки можна вільно досліджувати інтерактивні експонати, ставити запитання інтерпретаторам і у вихідні потрапити на наукове шоу. А у Музеї математики "Кубоїд" — досліджувати математичні явища через практику та відкривати для себе математику зовсім по-новому.

KidCity Крейзі

Біля павільйонів №5 і №10

Вартість: від 100 грн

Дитячий світ, де можна настрибатися, набігатися й випробувати все одразу: батути, джампи, лабіринт, потяг, каруселі. А ще — наловити риби під час вигаданої риболовлі та навчитись керуванню веломобілем.

Лемурашник

Вартість: 250-450 грн, знижки для окремих категорій

Від центрального входу ліворуч, біля павільйону №9

Простір мрії для дитини: будиночки на деревах, інтерактивна пісочниця, квести, тарзанки, мотузки, майстерня та багато іншого, щоб перетворити звичайний день на захопливі пригоди. Тут діти самостійно пізнають світ через контакт з природою та фізичну активність.

Для всієї родини

Пірс-39

За павільйоном №10

Вартість: 150-400 грн

Літня локація біля води з шезлонгами, бунгало, лаунж-простором і відчуттям курорту просто посеред міста. Місце, щоб зібратись родиною або з друзями, взяти по прохолодному напою і насолоджуватись сонцем та літом.

Оранжерея

Павільйон №28, праворуч від центрального входу

Вартість: 200 грн, дітям до 6 років — безкоштовно, знижки для окремих категорій

Сповільнитися посеред пальм і цитрусових, зробити атмосферні фото та випити прохолодний напій у ресторані — Оранжерея пропонує план на це літо, від якого неможливо відмовитися. Перевіряйте графік роботи за посиланням .

Drive Park

Липова алея

Вартість: від 600 грн

Новий центр моторних розваг для тих, хто любить швидкість, активний відпочинок і трохи адреналіну між прогулянками ВДНГ. Тут можна покататися на картах, пітбайках, квадроциклах і дитячих багі — як самостійно, так і з інструктором. А після катання — зробити пітстоп на бургери та снеки.

Animal Park

Від центрального входу ліворуч

Вартість: від 300 грн, знижки для окремих категорій

Контактний зоопарк для всієї родини, де можна ближче познайомитися з кізками, альпаками, ламами, кроликами та ішими милими тваринками.

Сад Гамаків

Липова алея

Вхід вільний

Місце для повільного відпочинку серед зелені, де можна влаштуватися на одному зі 100 зручних гамаків і провести час з друзями, близькими або наодинці. А ще є мінібібліотека української літератури, бар і фудкторт.

Мотузковий парк SkyPark

Центральна алея між павільйонами №1 і №2

Вартість: від 200 грн для дітей, від 350 грн для дорослих

Канати, траси різної складності й трохи адреналіну на ВДНГ: у SkyPark є дев’ять мотузкових маршрутів для дітей від трьох років і дорослих. На всіх трасах працює безперервна лінія страховки, щоб випробувати себе без зайвого хвилювання.

Планета метеликів

Павільйон №11А

Вартість: 250-300 грн, знижки для окремих категорій

Тропічна ферма, де можна поспостерігати за яскравими живими метеликами і навіть взяти їх на руки й зробити фото — незабутні враження і для дітей, і для дорослих.

"Всесвіт Ван Гога"

Павільйон №7

Вартість: від 380 грн, знижки для окремих категорій

Міжнародна імерсивна виставка про історію життя й творчості Ван Гога. Тут на гостей чекають листи митця до брата Тео, аудіогід (потрібні навушники з собою), VR-зона, виставка репродукцій робіт, відтворена спальня. художника. А фіналом маршруту є інсталяція площею понад 2000 м², де "Зоряна ніч", "Соняшники" та інші легендарні роботи Ван Гога буквально оживають на стінах і підлозі.

Парк Гойдалок

Від центрального входу ліворуч

Вартість: 160–190 грн, діти до 1 року — безкоштовно; знижки для окремих категорій

Простір з 76 гойдалками для різного віку й настрою, гігантським батутом, зонами для стрибків і локаціями для відпочинку для дорослих. Окрім активних розваг, тут можна провести свято в атмосферній сфері або альтанці з оригінальною анімаційною програмою

Мінігольф

Поруч зі SkyPark

Вартість: 150-250 грн, знижки для окремих категорій

Одна з найбільших відкритих локацій для мінігольфу в Україні: 12 ігрових полів, які підійдуть і новачкам, і тим, хто вже знайомий із грою. Раунд триває близько 40–60 хвилин, тож ідеально впишеться у літню прогулянку.

VeloLife та Veliki.ua

Центральний вхід

Вартість: від 140 грн/год

Для активніших прогулянок працює прокат велосипедів — дитячих, міських, гірських — а також електричних скутерів і самокатів. Можна проїхатися велодоріжками через парк і далі — до затишної лісової частини комплексу.

REJO Tennis & Padel

За урбан-парком

Вартість: від 800 грн

Падел і великий теніс посеред зелені — ідеальна активність для ранкових тренувань, сімейних матчів або гри з друзями. У клубі облаштовано 8 падел-кортів (зовсім скоро їх стане 11), а також 2 відкриті ґрунтові тенісні корти. Для дорослих і дітей є тренування з професійними тренерами, також працює спортивний магазин і кафе.

Терапевтичний Сад

Лісова частина ВДНГ

Вхід вільний

Простір для розвантаження та відновлення, який сприяє покращенню фізичного, психологічного та соціального здоровʼя. Дія саду базується на візуальних, звукових і тактильних контактах із природою, а також на залученні до спільнодії, творчості та роботи з тілом.

Заклади

"Стрічка" (яблуневий сад) — ресторан з авторською кухнею, стравами, які готують на відкритому вогні, коктейлями і терасою з видом на сад.

Сицилійський дворик (від центрального входу ліворуч) — дядечко Флоренсо радить заходити сюди за піцою за сімейним рецептом, сонячною терасою та сицилійським настроєм.

DOT Coffee Station & DOT MTCH (альтанки в центрі ВДНГ) — кавовий і чайний простір з класичними та авторськими напоями, де міська культура поєднується з атмосферою природи.

Book.ua space (павільйон №6) — книгарня-кав’ярня, де можна знайти книжкову новинку, випити каву або коктейль. Улітку тут також проходитимуть стендапи, розмови про літературу й театр, дитячі події, музичні вечори та зустрічі навколо книжок і культури.

Coffee Lover (павільйон №15) — ростерія та кавовий простір із класикою, альтернативою, сніданками, сендвічами, десертами й літньою зоною з шезлонгами під яблунями.

HayLoft 2.0 (від центрального входу праворуч) — сімейний гриль-ресторан зі стравами на відкритому вогні, літнім майданчиком, дитячою кімнатою, VIP-зоною та простором для камерного відпочинку.

Павільйон 98 (біля павільйону №98) — велика ресторанна зона з азійським бістро, том ямом, пад таєм, фо бо, wok-локшиною, морепродуктами, а також закладом із куркою гриль і літнім баром із прохолодними напоями та коктейлями.