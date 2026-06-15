Український фільм про Майдан отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest

Фото: Sheffield DocFest

Документальний фільм “Машина часу Майдан” режисерів Володимира Тихого та Романа Любого отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest – одного з найавторитетніших фестивалів документального кіно у світі, повідомляється на сайті фестивалю.

“Фільм оживляє недавнє минуле, нагадуючи, що найважливіші повороти історії складаються з особистих вчинків мужності та самопожертви”, – зазначило журі Sheffield DocFest, пояснюючи рішення відзначити стрічку спеціальною нагородою.

Стрічка поєднує архівні кадри Революції Гідності із сучасною історією українського військовослужбовця, який подумки повертається до подій Майдану, переосмислюючи їх крізь досвід нинішньої війни Росії проти України. ⁠

За описом Sheffield DocFest, стрічка досліджує витоки українського спротиву, поєднуючи особисту втрату, колективну пам’ять та політичну історію. Фільм є спільним виробництвом України та Німеччини.

Sheffield DocFest є найбільшим фестивалем документального кіно у Великій Британії та одним із провідних майданчиків світової документалістики.