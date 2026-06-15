Біля Софійського собору виявили 240 грамів нездетонованої вибухівки ракети “Іскандер-М”

Фото: колаж Інтерфакс - Україна

Перший заступник генерального директора Національного заповідника “Софія Київська” Вадим Кириленко оприлюднив фото фрагмента бойової частини російської ракети, який виявили поблизу Софійського собору після масованої атаки РФ на Київ.

“Такий вигляд мають 240 грамів нездетонованої вибухової речовини ракети “Іскандер-М”, виявлені сьогодні вранці на території навколо Софійського собору. XXI століття… Центр столиці європейської держави…”, – написав Кириленко у Facebook.

На оприлюдненому фото посадовець тримає в руках фрагмент ракети на тлі дзвіниці Софійського собору.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври, а з Успенського собору евакуювали найцінніші реліквії. Значних пошкоджень також зазнала кіностудія ім. Довженка, де було знищено близько 100 тис. костюмів і понад 3 млн одиниць реквізиту. Під час відвідин пошкодженої лаври президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, а митрополит Епіфаній назвав удар черговою спробою знищити українську ідентичність. Крім того, пошкоджень зазнав Національний палац мистецтв “Україна”.