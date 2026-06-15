У Чернівцях відкрили виставку до 85-річчя Івана Миколайчука

Фото: Чернівецька обласна рада

У Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку “Іван із Чорториї”, присвячену 85-річчю від дня народження актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука, повідомила Чернівецька обласна рада.

Як зазначається, експозиція об’єднала близько 50 творів і музейних предметів, створених митцями Буковини та інших регіонів України у різні роки. Вони представляють різні мистецькі інтерпретації постаті Миколайчука та його творчої спадщини.

За інформацією облради, виставка покликана не лише вшанувати пам’ять митця, а й показати актуальність його образу в сучасному культурному просторі. Експозиція розкриває Миколайчука як людину кіно, носія народної культури та символ української духовності й національної ідентичності.

Центральним образом виставки став птах, що символізує свободу, творчий політ і незгасну присутність митця в українській культурі. Також в експозиції використані мотиви кадру та кіноплівки, які відсилають до його творчого шляху. Виставка триватиме до 28 червня.

15 червня виповнилося 85 років від дня народження Івана Миколайчука – актора, сценариста, режисера та одного з творців українського поетичного кіно. Він зіграв понад 30 ролей у кіно, а його режисерська робота “Вавилон ХХ” увійшла до золотого фонду українського кінематографа.