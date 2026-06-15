Росія знищила в Україні 937 об’єктів культури та спадщини – ОП

Фото: пресслужба Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищено 937 об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури, повідомила заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська.

За її словами, серед зруйнованих об’єктів – 336 храмів, церков, мечетей та синагог.

“Росіяни знищують об’єкти культурної спадщини України та наші храми сотнями. Це усвідомлена стратегія, а не випадковість”, – наголосила Ковальська.

Вона зазначила, що російські атаки спрямовані не лише проти людей та інфраструктури, а й проти української історичної пам’яті, культури та національної ідентичності.

Крім того, за даними Офісу президента, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано 1507 медичних закладів та 5453 освітні установи.

Україна регулярно фіксує руйнування культурних пам’яток та об’єктів культурної інфраструктури внаслідок російських обстрілів і передає відповідні дані міжнародним організаціям для документування воєнних злочинів РФ.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври, а з Успенського собору евакуювали найцінніші реліквії. Значних пошкоджень також зазнала кіностудія ім. Довженка, де було знищено близько 100 тис. костюмів і понад 3 млн одиниць реквізиту. Під час відвідин пошкодженої лаври президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ, а митрополит Епіфаній назвав удар черговою спробою знищити українську ідентичність. Крім того, пошкоджень зазнав Національний палац мистецтв “Україна”.