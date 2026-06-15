Палац “Україна” зазнав значних пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ

Фото: Національний палац мистецтв “Україна”

Національний палац мистецтв “Україна” зазнав значних пошкоджень внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на неділю, про що заклад повідомив у своєму Instagram.

“Сьогодні вночі Національний палац мистецтв “Україна” вдруге за час повномасштабної війни зазнав значних пошкоджень”, – йдеться в повідомленні.

У палаці зазначили, що постраждала будівля закладу, водночас жертв і постраждалих немає.

Попри руйнування та відсутність державного фінансування, у закладі заявили про намір відновити будівлю до початку нового концертного сезону та закликали глядачів підтримати палац, купуючи квитки на майбутні заходи.

Як повідомлялося, під час відвідання пошкодженої внаслідок російської атаки Києво-Печерської лаври президент України Володимир Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на РФ. У ніч на 15 червня пошкоджень зазнали щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври. За словами гендиректора заповідника Максима Остапенка, найцінніші реліквії були евакуйовані заздалегідь. Тієї ж ночі внаслідок російського удару було також знищено близько 100 тис. костюмів та понад 3 млн предметів реквізиту Національної кіностудії ім. Довженка.