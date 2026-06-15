"Історія України - тут": Епіфаній назвав удар по Лаврі черговою спробою знищити українську ідентичність

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки є черговою спробою знищити українську історію та ідентичність, передає журналіст "Інтерфакс-Україна" з місця події.

"Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять. На початку XVIII століття тут сталася велика пожежа, було втрачено багато рукописів і історичних свідчень. Після цього нашу історію намагалися переписати", — сказав Епіфаній у коментарі журналістам у Києво-Печерській лаврі.

За його словами, нинішня війна є продовженням багатовікового протистояння, під час якого українці змушені відстоювати своє право на власну державність, культуру та історичну пам'ять.

"Ця війна триває не 12 років. Вона триває століттями. Але ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність і будемо боротися до кінця. У нас немає іншого вибору", — наголосив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній також підкреслив особливе значення Києво-Печерської лаври для української історії.

"Історія України - тут, у Лаврі. Тут наше коріння, тут наша пам'ять", — зазначив він.

Як повідомлялося, під час відвідання пошкодженої внаслідок російської атаки Києво-Печерської лаври президент України Володимир Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на РФ. У ніч на 15 червня пошкоджень зазнали щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври. За словами гендиректора заповідника Максима Остапенка, найцінніші реліквії були евакуйовані заздалегідь. Тієї ж ночі внаслідок російського удару було також знищено близько 100 тис. костюмів та понад 3 млн предметів реквізиту Національної кіностудії ім. Довженка.