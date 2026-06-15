Інтерфакс-Україна
Культура
10:34 15.06.2026

У пошкодженій Лаврі Зеленський закликав посилити тиск на РФ

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У пошкодженій Лаврі Зеленський закликав посилити тиск на РФ
Фото: Ольга Левкун

Президент України Володимир Зеленський під час відвідання Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки, закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ через її небажання вести серйозні переговори щодо припинення війни.

Про це Зеленський заявив у коментарі іноземним журналістам під час візиту до лаври, передає журналіст "Інтерфакс-Україна" з місця події.

“До початку саміту G7 ми передали сигнал про готовність зустрітися з Володимиром Путіним за участі США та європейських партнерів. Це могла бути хороша можливість для спільного діалогу. Однак Росія вкотре демонструє, що не готова до серйозних переговорів. Саме тому міжнародний тиск на Путіна має посилюватися доти, доки ця війна не буде зупинена”, – сказав Зеленський.

За словами президента, під час саміту G7 він планує провести зустрічі з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, під час яких обговорюватимуться шляхи завершення війни.

За інформацією Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”, станом на 10:00 встановлено додаткові пошкодження об’єктів культурної спадщини внаслідок російської атаки на Київ.

Зокрема, пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII–XVIII століть, що входить до фортифікаційного комплексу Верхньої лаври. Деталі пошкоджень уточнюються.

Також постраждали будівлі Скарбниці Національного музею історії України та Музею книги і друкарства України, розташовані на території заповідника. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна музейних корпусів.

Як повідомлялося, про пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Теги: #лавра #києво_печерська_лавра #юнеско #путін #зеленський

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