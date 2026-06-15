Інтерфакс-Україна
Культура
09:14 15.06.2026

Російська атака знищила 100 тис. костюмів і 3 млн предметів реквізиту на кіностудії Довженка - гендиректор

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Російська атака знищила 100 тис. костюмів і 3 млн предметів реквізиту на кіностудії Довженка - гендиректор
Фото: колаж Інтерфакс - Україна

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка повністю знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України, повідомив генеральний директор студії Андрій Дончик в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Це унікальна колекція, і вона знищена повністю. Пропали козацькі костюми, одяг Богдана Хмельницького, численні історичні артефакти. Все це зберігалося саме тут", – сказав Дончик.

За його словами, серед втрачених експонатів – історичні костюми, що використовувалися під час зйомок культових українських фільмів, зокрема "Тіней забутих предків", а також козацький одяг, костюми історичних постатей та інші унікальні артефакти.

Водночас на кіностудії сподіваються, що вцілів унікальний кіноархів, де зберігається близько 600 фільмів, частина з яких існує лише в одному екземплярі.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна назвала атаку на кіностудію черговим злочином Росії проти української культури.

"Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", – написала Бережна у Facebook.

За її словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історі

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення на території Києво-Печерської лаври, зокрема Успенський собор. За словами гендиректора заповідника Максима Остапенка, після влучання дрона працівники лаври спільно з правоохоронцями евакуювали найцінніші реліквії та стародавні ікони.

Теги: #кіностудія_довженка #ракетний_удар #бережна_тетяна #культура #тіні_забутих_предків

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