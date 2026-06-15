Удар РФ по Києво-Печерській лаврі пошкодив щонайменше п’ять пам’яток національного значення

Фото: пресслужба Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" пошкоджено щонайменше п’ять об’єктів національного значення та кілька пам’яток місцевого значення, повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко, в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Наразі цей обстріл, який відбувся цієї ночі, завдав дуже серйозної шкоди багатьом об’єктам Києво-Печерської лаври. Як мінімум пошкоджено п’ять об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення", – сказав Остапенко.

За словами Остапенка, найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, куди влучив російський ударний дрон. Удар припав на Стефанівський приділ, спричинивши масштабну пожежу.

Внаслідок атаки пошкоджено екстер’єр та інтер’єр храму, а також прилеглі будівлі. Жертв і постраждалих немає. Після влучання працівники заповідника спільно з правоохоронцями евакуювали найцінніші реліквії, стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Крім того, під час повторного удару було пошкоджено Башту Іоанна Кушника — оборонну споруду XVII–XVIII століть, що входить до фортифікаційного комплексу Верхньої лаври.

На думку Остапенка, характер пошкоджень свідчить про свідомий удар по українських духовних і культурних святинях.

"Загалом можна констатувати, що ці обстріли були абсолютно прицільними по святинях православ’я, святинях християнства, яким уже цього року виповнюється 975 років. Це “привітання” рашистів із цією унікальною датою", – наголосив він.

Наразі на території заповідника триває фіксація збитків та оцінка стану пошкоджених споруд. Києво-Печерська лавра входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври - об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі на території заповідника триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків удару, у зв’язку з чим Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинений для відвідувачів.