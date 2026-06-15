Остапенко: з Успенського собору після російського удару евакуювали найцінніші реліквії

Фото: пресслужба Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Після влучання російського ударного дрона в Успенський собор Києво-Печерської лаври працівники заповідника спільно з правоохоронцями евакуювали найцінніші реліквії та музейні предмети, повідомив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко в Instagram.

"Близько першої години ночі сталося влучання ворожого дрона в адміністративну частину Національного заповідника. На місце оперативно прибули рятувальники. Я був тут уже за десять хвилин після інциденту. Разом із поліцейськими та співробітниками заповідника ми відкрили приміщення й евакуювали найцінніші експонати. Наразі пожежа ще триває. Попри роботу кількох екіпажів ДСНС, вогонь поки не вдалося повністю ліквідувати", – повідомив Остапенко.

Як повідомили агенції у заповіднику, після влучання з Успенського собору було евакуйовано стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Крім того, Росія здійснила ще одну спробу удару по Києво-Печерській лаврі. Внаслідок другої атаки пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої лаври. Деталі пошкоджень уточнюються.

Наразі тривають ліквідація наслідків атаки, оцінка пошкоджень та фіксація всіх обставин події. Представники ДСНС проводять розбір конструкцій собору для ліквідації загоряння всередині будівлі.

У заповіднику нагадали, що цього року Києво-Печерська лавра відзначає 975 років від першої згадки, а Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" – 100 років з дня заснування. Успенський собор, збудований у 1073–1078 роках, пережив землетрус 1230 року, монгольську навалу 1240-го, пожежу 1718 року та вибух 1941 року, після чого був відбудований.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" входить до списку об’єктів під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.