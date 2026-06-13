Інтерфакс-Україна
Культура
14:35 13.06.2026

У Будапешті скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна – МЗС України

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У Будапешті скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна – МЗС України

У Будапешті завдяки зусиллям посольства України в Угорщині було скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Виступ Вадима Рєпіна, який мав стати ключовим на відкритті сезону, замінили – замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що театр на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) – один із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Розташований у самому серці Будапешта на острові Маргіт, він щоліта приймає понад 70 культурних подій у межах літнього фестивалю, представляючи оперу, балет, мюзикли, класичну та сучасну музику за участю провідних угорських і міжнародних митців.

"Російська культура – культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії", – підкреслили в міністерстві.

Теги: #концерт #скасування #рєпін #будапешт

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