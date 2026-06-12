У посольстві України в Латвії презентували фотовиставку про прикордонників

Фото: latvia.mfa

У Посольстві України в Латвійській Республіці за підтримки Державної прикордонної служби України презентували фотовиставку “Обличчя кордону”, присвячену українським прикордонникам, повідомило посольство.

Зазначається, що експозиція розповідає про військовослужбовців Держприкордонслужби, які захищають державний кордон та у складі Сил оборони України беруть участь у відсічі російській агресії.

Презентацію для української молоді, яка проживає та навчається в Латвії, провів представник ДПСУ. Учасники заходу ознайомилися з особливостями служби українських прикордонників, їхнім бойовим шляхом та внеском у захист незалежності і територіальної цілісності України.

“Представлення проєкту в Латвії є можливістю ознайомити міжнародну аудиторію з історіями українських прикордонників, які з перших днів повномасштабного вторгнення беруть участь у захисті України”, – йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що захід став продовженням міжнародної презентації виставки після її експонування під час конференції Riga StratCom Dialogue 2026.

Фотовиставка “Обличчя кордону” через світлини та особисті історії знайомить глядачів із мужністю, професіоналізмом і стійкістю українських захисників та покликана привернути увагу міжнародної спільноти до їхнього внеску в безпеку України та Європи.