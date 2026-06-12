Інтерфакс-Україна
Культура
12:35 12.06.2026

До кінофестивалю Миколайчук OPEN випустили хустку за мотивами фільму "Вавилон ХХ"

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До кінофестивалю Миколайчук OPEN випустили хустку за мотивами фільму "Вавилон ХХ"
Фото: бренд [не] хустка / колаж: Інтерфакс-Україна

До п’ятого Міжнародного фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN, який щороку проходить у Чернівцях на честь актора, режисера та сценариста Івана Миколайчука, випустили офіційну фестивальну хустку за мотивами культового фільму "Вавилон ХХ". Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила пресслужба бренду мистецьких аксесуарів [не] хустка.

"Хустка працює не як ілюстрація одного епізоду, а як візуальна мапа фільму", – зазначила в ексклюзивному коментарі агентству дизайнерка Надія Лелек.

Новий мерч став результатом співпраці фестивалю та бренду [не] хустка. Цьогоріч його присвятили стрічці !Вавилон ХХ" – першій режисерській роботі Івана Миколайчука, яка вважається однією з найвідоміших картин українського поетичного кіно.

У центрі композиції хустки – образ Івана Миколайчука в ролі філософа та трунаря Фабіана. Водночас дизайн об’єднав низку символів і деталей, запозичених безпосередньо з фільму та костюмів його героїв.

Зокрема, мережка, що обрамлює хустку, створена на основі орнаменту з вишиваної сорочки Прісі, роль якої виконала народна артистка України Таїсія Литвиненко. Також у дизайні використано павичів із сорочки Лук’яна, якого зіграв Ярослав Гаврилюк, коників із образу Данька у виконанні Леся Сердюка та образ цапа Фабіана – одного з найвпізнаваніших символів стрічки.

Як зазначають автори проєкту, хустка покликана не лише відтворити окремі образи фільму, а й передати його атмосферу, філософію та художню мову.

Як повідомила в ексклюзивному коментарі агентству дизайнерка хустки Надія Лелек, робота над проєктом розпочалася з дослідження вишивок, які можна побачити у фільмі.

"Пошук стилю для хустки – це завжди найвідповідальніша частина роботи. У випадку з “Вавилоном ХХ” цей пошук почався з вишивок. У фільмі вони дуже характерні, але мені не хотілося буквально переносити їх у формат хрестиків чи жорсткої квадратної сітки. Хотілося зберегти відчуття вишивки – її ритм, декоративність і строгість, але водночас зробити графіку живішою та динамічнішою", – сказала Лелек.

За її словами, саме тому в основу дизайну лягла піксельна графіка, яка відсилає до традиційної вишивки, але водночас пропонує сучасне прочитання образів фільму.

"Хустка працює не як ілюстрація одного епізоду, а як візуальна мапа фільму. Тут зібрані герої, символи, побутові деталі та атмосфера “Вавилону ХХ”, які можна розглядати поступово", – додала дизайнерка.

Своєю чергою засновниця бренду [не] хустка Ірина Сагайдак зазначила, що "Вавилон ХХ" є одним із найяскравіших прикладів українського поетичного кіно, яке через художні образи та символи розповідає про суспільні й особистісні кризи епохи.

"Для нас було важливо передати не лише сюжет чи окремих персонажів, а й відчуття, яке залишає цей фільм. Саме тому значну увагу приділили орнаментам вишиванок героїв, у яких закладено багато змістів, характерів та настроїв", – зазначила Сагайдак.

За інформацією організаторів, це вже четверта фестивальна хустка, створена брендом [не] хустка спеціально для Миколайчук OPEN. У попередні роки мерч присвячували стрічкам "Легенда про княгиню Ольгу", "Тіні забутих предків" та "І в звуках пам’ять відгукнеться".

П’ятий кінофестиваль Миколайчук OPEN відбудеться у Чернівцях у червні. Гаслом цьогорічної едиції стали слова письменника Івана Багряного: "Сміливі завжди мають щастя".

Теги: #культура #вавилон_хх #миколайчук_open #іван_миколайчук #чернівці #сміливі_завжди_мають_щастя #не_хустка

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