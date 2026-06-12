“Це вже історія”: Ліні Костенко показали одну з її перших книжок, видану 68 років тому

Фото: скріншот з відео видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”/колаж ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

Українській поетесі та письменниці Ліні Костенко показали примірник її поетичної збірки “Вітрила”, виданої у 1958 році, а відео зустрічі авторки з однією з її перших книжок викликало широкий відгук у соцмережах.

Відповідне відео опублікувало на своїй сторінці видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

На кадрах 96-річна письменниця розглядає збірку “Вітрила”, яка побачила світ 68 років тому. Переглядаючи сторінки книги, Костенко коротко прокоментувала побачене словами: “Це вже історія”.

Збірка “Вітрила” вийшла друком у 1958 році та стала другою книжкою поетеси після дебютної збірки “Проміння землі”. Саме ці ранні видання заклали підґрунтя для майбутнього творчого шляху авторки, яка згодом стала однією з найвпливовіших постатей сучасної української літератури.

Відео швидко поширилося мережею та зібрало сотні коментарів. Користувачі називають момент знаковим для української культури та діляться захопленням творчістю письменниці.

У коментарях читачі відзначають не лише літературний спадок Костенко, а й її пам’ять, енергію та активність. Чимало користувачів зізнаються, що були зворушені реакцією авторки на книжку, видану майже сім десятиліть тому.

Ліна Костенко є лауреаткою численних літературних премій та однією з найвідоміших українських письменниць. Її твори перекладені багатьма мовами світу та входять до шкільної програми з української літератури.

Як повідомлялося, у березні 2026 року Ліна Костенко представила нову поетичну збірку “Вітер з Марса” — першу за тривалий час книжку нових віршів. У березні цього ж року поетеса відзначила 96-річчя, з чим її привітали відомі українські діячі культури, політики та громадські діячі. Крім того, раніше, Костенко долучилася до збору коштів на автомобіль для 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”, а придбану автівку назвали на честь письменниці.