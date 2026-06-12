Українці витратили понад 3,5 млрд грн держпідтримки на книжки з 2021 року

Фото: Олександра Коваль

Українці витратили понад 3,5 млрд грн державної допомоги на придбання книжок від початку дії програми “Ковідна тисяча” наприкінці 2021 року, повідомила в.о. директорки Українського інституту книги Олександра Коваль в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“За нашими підрахунками, від кінця 2021 року, коли стартувала так звана “Ковідна тисяча”, українці витратили на книжки понад 3,5 млрд грн державної допомоги”, – сказала Коваль.

За її словами, йдеться про кошти, використані в межах державних програм “єПідтримка”, “Національний кешбек”, “Зимова тисяча” та “єКнига”.

Коваль наголосила, що цей показник свідчить про високий інтерес українців до читання навіть в умовах війни та економічних труднощів.

“Люди могли витратити ці кошти на багато інших потреб, але значна частина обирала саме книжки. З одного боку, це свідчить про те, що читання залишається важливою цінністю для українців. З іншого – показує, що багатьом людям бракує власних коштів на придбання книжок, тому така підтримка є справді потрібною”, – зазначила вона.

Окремо очільниця Українського інституту книги відзначила результати програми “єКнига” для 18-річних. За її словами, від моменту запуску наприкінці 2024 року молоді люди придбали книжок більш ніж на 160 млн грн.

Водночас Коваль зазначила, що наразі програмою скористалася лише близько третини молоді, яка має право на отримання такої допомоги, тому потенціал її розвитку залишається значним.

На її думку, ефективність програми могла б зрости у разі поширення її на дітей шкільного віку, адже через школи, вчителів і батьків легше популяризувати читання та інформувати про державні можливості підтримки.

Як повідомлялося, книжкове піратство залишається однією з найбільших проблем українського видавничого ринку та завдає галузі збитків на сотні мільйонів гривень щороку. Крім того, за програмою Translate Ukraine у 2026 році планується видання близько 100 перекладів українських книжок у 33 країнах світу.