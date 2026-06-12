Інтерфакс-Україна
Культура
09:45 12.06.2026

Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу

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Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу
Фото: Олександра Коваль

Близько 100 перекладів українських книжок буде видано у 2026 році в 33 країнах світу за програмою підтримки перекладів Translate Ukraine, повідомила в.о. директорки Українського інституту книги Олександра Коваль в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Цього року лише за програмою Translate Ukraine буде видано близько 100 перекладів українських книжок у 33 країнах світу. А всього від заснування програми у 2020 році ми підтримали близько 300 перекладів”, – сказала Коваль.

За її словами, продаж прав на переклад українських книжок сьогодні є одним із найуспішніших напрямків виходу української літератури на міжнародний ринок.

Коваль зазначила, що Україна залишається серед важливих тем для міжнародної культурної спільноти, що сприяє зростанню інтересу до українських авторів та їхніх творів за кордоном.

Вона наголосила, що однією з найважливіших змін останніх років стало сприйняття України як окремого та самостійного учасника міжнародного книжкового ринку.

“Україна остаточно стала окремим і самостійним суб’єктом на міжнародному книжковому ринку. Вона перестала сприйматися як частина російськомовного простору і дедалі більше асоціюється зі своєю мовою, літературою та культурою”, – підкреслила Коваль.

За даними Українського інституту книги, база перекладів української літератури вже налічує понад 1,5 тис. видань різними мовами світу. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Оксани Забужко та творчої майстерні "Аґрафка". Серед авторів нової хвилі, які активно привертають увагу іноземних видавців і читачів, Коваль відзначила Артема Чапая, Олександра Михеда, Євгенію Кузнєцову, Софію Андрухович та Юлію Ілюху. Водночас вона нагадала про вагомий внесок у популяризацію української літератури за кордоном загиблих під час війни письменників Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка.

Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. За словами Коваль, попит на українські книжки зростає швидше, ніж кількість фахівців, здатних забезпечити якісні переклади, а багато перекладачів уже мають замовлення на кілька років уперед.

Очільниця УІК також зазначила, що важливу роль у просуванні українських авторів відіграють міжнародні книжкові ярмарки, де українські видавці проводять переговори щодо нових перекладів, контрактів та партнерств.

Як повідомлялося, книжкове піратство залишається однією з найбільших проблем українського видавничого ринку та завдає галузі збитків на сотні мільйонів гривень щороку.

Теги: #translate_ukraine #культура #олександра_коваль #книги

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