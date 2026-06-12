Інтерфакс-Україна
Культура
09:22 12.06.2026

Книжкове піратство завдає українському ринку збитків на сотні мільйонів гривень - Коваль

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Книжкове піратство завдає українському ринку збитків на сотні мільйонів гривень - Коваль
Фото: Олександра Коваль

Книжкове піратство залишається однією з найгостріших проблем українського видавничого ринку та завдає галузі збитків на сотні мільйонів гривень щороку, заявила в.о. директорки Українського інституту книги Олександра Коваль в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Люди мають усвідомлювати, що піратська книжка – це фактично вкрадений продукт”, – сказала Коваль в інтерв’ю агентству.

За її словами, сьогодні українські видавці та автори стикаються як із розповсюдженням контрафактних друкованих книжок через маркетплейси та соціальні мережі, так і з незаконним поширенням електронних видань через телеграм-канали та спеціалізовані сайти.

Коваль наголосила, що проблема полягає не стільки в недосконалості законодавства, скільки у відсутності дієвих механізмів боротьби з порушеннями авторського права. Вона зазначила, що Український інститут книги та Національний орган інтелектуальної власності не мають повноважень самостійно закривати піратські ресурси, а ініціювати процес захисту прав повинні самі правовласники.

“Саме автор або видавець повинен фіксувати порушення, звертатися до правоохоронних органів, супроводжувати справу та доводити її до суду. А це складна і доволі виснажлива робота, адже кожен випадок піратства фактично є окремою справою”, – пояснила вона.

Водночас Коваль повідомила про перші позитивні зміни у співпраці з онлайн-платформами. Зокрема, під час дискусії на “Книжковому Арсеналі” представник OLX заявив про готовність блокувати продаж піратських книжок на платформі.

На думку очільниці УІК, до такої практики мають долучитися й інші великі маркетплейси, оскільки саме співпраця цифрових платформ, держави, правовласників та суспільства може дати результат у боротьбі з нелегальним книжковим ринком.

Крім того, Український інститут книги спільно з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів пропонує створити коаліцію чесних продавців і видавців та запровадити спеціальне маркування легальних ресурсів, щоб покупці могли легко відрізняти офіційних продавців від піратів.

Теги: #олександра_коваль #піратська_книжка #український_інститут_книги #піратство

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