Україна візьме участь у "Дитячому Євробаченні-2026"

Фото: Суспільне мовлення

Суспільне мовлення оголосило про участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2026" і скоро розпочне приймання заявок.

"Музичною продюсеркою нацвідбору вчетверте стане співачка й сонграйтерка Світлана Тарабарова. Це буде двадцятим виступом України на міжнародному конкурсі, який цьогоріч пройде у жовтні на Мальті", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Як повідомлялося, представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).