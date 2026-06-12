Інтерфакс-Україна
Культура
09:18 12.06.2026

Україна візьме участь у "Дитячому Євробаченні-2026"

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Україна візьме участь у "Дитячому Євробаченні-2026"
Фото: Суспільне мовлення

Суспільне мовлення оголосило про участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2026" і скоро розпочне приймання заявок.

"Музичною продюсеркою нацвідбору вчетверте стане співачка й сонграйтерка Світлана Тарабарова. Це буде двадцятим виступом України на міжнародному конкурсі, який цьогоріч пройде у жовтні на Мальті", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Як повідомлялося, представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

Теги: #дитяче_євробачення #заявки

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