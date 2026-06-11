Зеленський: Для мене "Океан Ельзи" – це український Aerosmith

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні дуже багато молодих талановитих артистів, але не виділяє нікого, щоб не впливати на результати відбору ініціативи підтримки українського контенту "Тисячовесна".

"Я просто, як президент України, не можу дозволити під час цієї ініціативи, коли тут експерти, і всі це транслюють, сказати: ось бачиш, ось ці напрямки мені подобаються і ще й прізвища назвати", – сказав Зеленський під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" в четвер в Києві, відповідаючи на запитання про улюблених музичних артистів.

Президент зазначив, що користується всіма музичними стримінгами, і в усіх жанрах є круті і талановиті українські артисти.

"Чи є можливість сьогодні, щоб в Україні був Aerosmith? Для мене "Океан Ельзи" – це Aerosmith. Я люблю "Океан Ельзи. Чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку… У нас дуже багато різних та нових артистів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я називав Вакарчука. Є молоді і дуже талановиті, а може і талановитіше, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться", – додав Зеленський.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. На проєкт подано 2634 заявки. Комісія прийняла до розгляду 1151 заявку у семи напрямах на суму на 10,8 млрд грн, серед яких 17% є дебютами.

Напрямки-лідери за кількістю поданих заявок на даний момент: аудіовізуальні шоу та ролики для соцмереж – 270 заявок; ігрові фільми та серіали – 238 заявок; неігрові (документальні) фільми та серіали – 180 заявок.

До 12 червня триватиме технічний відбір – конкурсні комісії Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв перевірятимуть документи всіх поданих кандидатів на коректність оформлення. Після цього проєкти, що відповідають вимогам, перейдуть до другого етапу конкурсу – експертного оцінювання.

Списки учасників, які пройшли технічний відбір, та візьмуть участь у другому етапі ініціативи, будуть опубліковані на сайтах "Тисячовесни", Мінкульту, Держкіно і Держмистецтв.

Експертне оцінювання стартує 17 червня та триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 120-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Розподіл заявок між експертами в кожному напрямі проведуть у форматі відкритої трансляції. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу.

Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.