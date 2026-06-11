Бережна: Найменша заявка на "Тисячовесну" потребує 1 тис. грн фінансування, а найдорожча – 438,5 млн грн

Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що найменша заявка на програму підтримки культурного продукту "Тисячовесна" потребує фінансування в 1 тис. грн, а найдорожча – 438,5 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Бережна під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" в четвер в Києві, розповіла, що загалом на проєкт подано 2634 заявки.

За її словами, зокрема, 554 завки в напрямку аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; 449 – ігрові фільми та серіали; 468 – неігрові (документальні) фільми та серіали; 236 – фільми для дитячої аудиторії та анімація; 337 – у сфері сучасної музики; 314 – у сфері перформативного мистецтва; 226 – у сфері візуального мистецтва.

Бережна зазначила, що загальний запит ініціативи перевищив в 4,8 раза бюджет ініціативи, а у сфері неігрових фільмів і анімації та дитячого контенту запит перевищує фінансування в 10 раз.

Серед іншого, віцепрем’єрка розповіла, що: частка дебютів складає в середньому 15-20%; найактивніший аплікант подав 11 заявок; найменша заявка потребує фінансування в 1005 грн, а найбільша – 438,5 млн грн.

За словами Бережної, понад 60% синопсисів кінопроєктів містять прямі або метафоричні посилання на повномасштабне вторгнення; 35% ігрових фільмів містять молодіжну тематику; у всіх трьох кінотреках є тема жіночого погляду на війну.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. На проєкт подано 2634 заявки. Комісія прийняла до розгляду 1151 заявку у семи напрямах на суму на 10,8 млрд грн, серед яких 17% є дебютами.

Напрямки-лідери за кількістю поданих заявок на даний момент: аудіовізуальні шоу та ролики для соцмереж – 270 заявок; грові фільми та серіали – 238 заявок; неігрові (документальні) фільми та серіали – 180 заявок.

До 12 червня триватиме технічний відбір – конкурсні комісії Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв перевірятимуть документи всіх поданих кандидатів на коректність оформлення. Після цього проєкти, що відповідають вимогам, перейдуть до другого етапу конкурсу – експертного оцінювання.

Списки учасників, які пройшли технічний відбір, та візьмуть участь у другому етапі ініціативи, будуть опубліковані на сайтах "Тисячовесни", Мінкульту, Держкіно і Держмистецтв.

Експертне оцінювання стартує 17 червня та триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 120-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Розподіл заявок між експертами в кожному напрямі проведуть у форматі відкритої трансляції. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу.

Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.